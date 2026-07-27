Video| Malawakang Pagpoprotesta ng mga Mamamayan ng Kabisera ng Germany bilang Suporta sa Palestine, Lebanon, at Iran

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Malawakang Pagpoprotesta ng mga Mamamayan ng Kabisera ng Germany bilang Suporta sa Palestine, Lebanon, at Iran; Lumalagong Kilusan ng Suporta para sa mga Bansang Lumalaban sa Paniniil
Iniulat ng mga mapagkukunan ng balita na daan-daang tao mula sa Germany ang nagmartsa sa mga lansangan ng Berlin upang ipahayag ang kanilang pagkakaisa sa mga tao ng Palestine, Lebanon, at ng Islamic Republic of Iran. Ayon sa ulat ng Anadolu Agency, ang mga kalahok sa martsa, na may hawak na mga bandila ng Palestine, Lebanon, at Iran, at mga placard na may mga anti-war na mensahe, ay nanawagan para sa agarang pagtigil ng "genocide sa Gaza."
Ang mga nagpoprotesta ay nagpahayag ng kanilang matinding pagkondena sa patuloy na mga pag-atake ng rehimeng Zionist sa Gaza at Lebanon, na tinawag itong isang paglabag sa internasyonal na batas at isang krimen laban sa sangkatauhan. Binigyang-diin nila na ang mundo ay hindi dapat manatiling tahimik habang ang mga inosenteng sibilyan, kabilang ang mga bata at kababaihan, ay pinapatay araw-araw. Ang kanilang mga mensahe ay nagpaalala sa mga pamahalaan ng Europa, lalo na sa Germany, na wakasan ang kanilang suporta sa mga patakaran ng Israel at manindigan para sa katarungan at karapatang pantao.
Ang martsa sa Berlin ay isa sa maraming mga protesta na naganap sa buong Europa sa mga nakaraang linggo, na nagpapakita ng lumalaking internasyonal na suporta para sa mga bansa ng paglaban at ang lumalaking oposisyon sa mga patakaran ng Amerika at Israeli. Ang mga organisador ng protesta ay nangako na magpapatuloy sa kanilang mga kampanya hanggang sa ang pandaigdigang komunidad ay kumilos upang wakasan ang karahasan at makamit ang isang makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa rehiyon. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapakita na ang mga tao sa Europa ay lalong nagigising sa mga katotohanan ng hidwaan at handang manindigan para sa mga inaapi, anuman ang kanilang relihiyon o nasyonalidad.
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