Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Website Al-Motale: "Red Notice" ng Interpol laban sa mga separatistang grupo ng Iran sa Europa
Isang website ng Iraq ang nag-ulat na matapos ang pagtatala ng "Red Notice" sa Interpol (International Police) at ang pagpapalabas ng opisyal na utos ng extradition laban sa dose-dosenang mga pinaka-kilalang pinuno at miyembro ng mga separatistang grupo na tutol sa Iran, ang kanilang mga paggalaw at aktibidad sa mga bansang Europeo ay mahigpit na paghihigpitan.
Baghdad – Website Al-Motale – Ang website ng Iraq na "Al-Motale," na binanggit ang internasyonal na legal na mga mapagkukunan, ay nag-ulat na ang Interpol sa mga nakalipas na linggo ay naglabas ng "Red Notice" laban sa dose-dosenang mga pinuno at pangunahing miyembro ng mga separatistang grupo na tutol sa Islamic Republic of Iran, na karamihan ay naninirahan sa mga bansang Europeo. Batay sa ulat na ito, ang paunang kahilingan ay ginawa ng mga hudisyal na awtoridad ng Iran at matapos ang mga legal na pagsusuri at pagsunod sa mga internasyonal na pamantayan, ito ay ipinatupad ng sekretariat ng Interpol sa Lyon.
Isang mapagkukunang may alam sa larangan ng internasyonal na kooperasyon ng pulisya ang nagsabi sa website na ito na ang "Red Notice," na itinuturing na pinakamataas na antas ng alerto ng Interpol, ay nagpapahintulot sa mga miyembrong bansa na, kung makilala ang mga hinahanap na indibidwal, ay magsagawa ng pansamantalang pag-aresto at simulan ang proseso ng extradition sa kanila. Ang desisyong ito ay ginawa sa panahon na ang ilan sa mga indibidwal na ito sa mga nakalipas na taon, sa pamamagitan ng pagsasamantala sa bukas na pampulitika at legal na kapaligiran ng ilang mga bansang Europeo, ay nagsagawa ng mga aktibidad sa media, organisasyon, at pagpopondo laban sa integridad ng teritoryo ng Iran.
Ayon sa ulat ng Al-Motale, kasabay ng pagpapalabas ng Red Notice na ito, ang mga opisyal na utos ng extradition ay inilabas din ng isa sa mga bansang Europeo laban sa ilan sa mga indibidwal na ito, na ayon sa mga legal na eksperto, ay maaaring lubhang limitahan ang kanilang mga paggalaw at kumilos bilang isang seryosong hadlang para sa iba pang mga miyembro ng mga separatistang network sa Europa. Sa kabilang banda, ang ilang mga karapatang-pantao na organisasyon na nakabase sa Brussels ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pampulitikang dimensyon ng kasong ito, ngunit ang mga hudisyal na awtoridad ng Iran ay nagdiin na ang mga hakbang na ito ay isinagawa lamang sa loob ng balangkas ng pagharap sa mga aktibidad na nakakagambala sa pambansang seguridad at integridad ng teritoryo. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang sekretariat ng Interpol at ang mga miyembrong bansa ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
..........
328
Your Comment