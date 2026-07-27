Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York Times: Si Trump ay nakulong sa putik ng digmaan sa Iran; kahit na may hawak siya ng pinakamakapangyarihang kasangkapan ng kapangyarihan sa mundo
Ang Pangulo na nag-akala na ang kanyang kapangyarihan ay walang hangganan, ngayon ay natuklasan na siya ay nahaharap sa maraming mga limitasyon; mga limitasyon na nagdulot sa kanya na mas bigo, magulo, at hindi mahuhulaan sa paggawa ng desisyon at pag-uugali kaysa dati.
New York – Pahayagang New York Times – Ang pahayagang ito, sa isang pagsusuri ng kasalukuyang kalagayan ni Donald Trump, Pangulo ng Amerika, ay sumulat na siya, sa kabila ng paghawak sa pinakamakapangyarihang makinang pandigma sa mundo, ngayon ay natagpuan ang kanyang sarili na nakulong sa isang nakakapagod na putik sa Iran na walang malinaw na daan patungo sa pag-unlad at walang madaling paraan upang makatakas. Ayon sa pagsusuring ito, si Trump, na pumasok sa kampanya na may sigaw ng "maximum pressure" at pagbabanta ng mapagpasiyang military action, ngayon ay nahaharap sa isang mapait na katotohanan: ang 13 magkakasunod na gabi ng airstrike ay hindi lamang nabigo na patigilin ang Tehran, ngunit ang missile arsenal ng Iran ay nananatiling nakatayo at ang axis of resistance ay nagpahigpit ng mga loop ng presyon nito sa Washington.
Batay sa ulat ng New York Times, ang mga limitasyon na bumabagabag sa White House ay hindi lamang tungkol sa pagbaba ng mga reserba ng Patriot missiles sa Kanlurang Asya; kundi isang kumbinasyon ng mga panloob na panggigipit, matinding pagbabagu-bago ng presyo ng langis, at pagtaas ng mga gastos sa digmaan ang nagtulak sa mga tagapayo ni Trump sa konklusyon na ang pagpapatuloy ng kasalukuyang diskarte, sa halip na makamit ang "military victory," ay hahantong sa pagkaubos ng kakayahan ng Amerika sa rehiyon. Samantala, ang lumalaking agwat sa pagitan ng Washington at ng mga kaalyado nito sa Europa at Arabia, at ang paulit-ulit na babala ng mga nakatataas na military officials tungkol sa pagkaubos ng kakayahang depensiba, ay nagdagdag sa paglala ng sitwasyon.
Ang kapansin-pansing punto ay ang pagbabago sa kalkulasyon ni Trump sa pagharap sa dead end na ito; sa isang banda, patuloy niyang binibigyang-diin ang pangangailangan na panatilihin ang military pressure, at sa kabilang banda, napilitan siyang tanggapin ang pamamagitan ng Oman at bumalik sa mga likod-ng-eksenang pag-uusap. Isang dating matataas na opisyal ng Pentagon na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan ay nagsabi sa New York Times na "si Trump ngayon ay nagpapakita ng mas hindi mahuhulaan na pag-uugali kaysa sa anumang oras mula noong simula ng digmaan, at tila nawala na ang kanyang dating tiwala sa sarili." Hanggang Hulyo 27, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa pagsusuring ito.
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