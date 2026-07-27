Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-aresto sa 120 Palestinian sa nakalipas na dalawang araw ng mga Zionist
Inihayag ng Center for the Defense of Palestinian Prisoners sa isang ulat na dinakip ng hukbo ng Zionist regime ang higit sa 120 Palestinian citizen sa nakalipas na dalawang araw.
Ayon sa ulat ng ahensyang balita ng Palestine Today, ipinahayag ng sentrong ito sa ulat na ito na karamihan sa mga pag-arestong ito ay isinagawa sa mga lalawigan ng Nablus, Tulkarm, at Hebron sa pamamagitan ng malawakang pagsalakay sa mga tahanan at pananakot sa mga residente nito.
Ramallah – Ahensyang Balita ng Palestine Today – Ang Center for the Defense of Palestinian Prisoners noong Lunes, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang ulat, ay nag-ulat ng pagdidiin ng alon ng pag-aresto ng hukbo ng Zionist regime sa West Bank. Batay sa ulat na ito, sa nakalipas na 48 oras, hindi bababa sa 120 Palestinian kabilang ang mga kababaihan, bata, at matatanda ang dinakip sa mga panggabi na pagsalakay sa mga tirahan sa mga lalawigan ng Nablus, Tulkarm, at Hebron. Binigyang-diin ng sentrong ito na marami sa mga pag-aresto ay sinamahan ng malawakang pagkasira ng mga ari-arian, pang-iinsulto, at pananakot sa mga residente, at ang mga kondisyon ng mga dinakip ay kabilang sa mga hayagang paglabag sa internasyonal na batas at mga pamantayan ng karapatang pantao.
Ayon sa mga lokal na mapagkukunan, ang alon ng pag-aresto na ito ay lumalala sa panahon na ang mga tensyon sa West Bank, kasunod ng mga kamakailang pag-atake sa mga base ng Amerika sa Jordan at pagtaas ng kaguluhan sa rehiyon, ay umabot sa kanilang rurok. Ang mga internasyonal na karapatang-pantao na katawan hanggang ngayon ay hindi nagpakita ng reaksiyon sa estadistikang ito, ngunit nagbabala ang Center for the Defense of Palestinian Prisoners na ang pagpapatuloy ng prosesong ito ay magdadala sa makataong kalagayan sa mga kulungan ng Zionist regime sa isang kritikal na yugto. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang hukbo ng Zionist regime ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa ulat na ito.
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