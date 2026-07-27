Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mahigit 80 kinatawan ng Britanya ang nanawagan para sa mga sanction laban sa Israel
Inihayag ni Richard Burgon, kinatawan ng Parlamento ng Britanya, na mahigit 80 kinatawan mula sa Kapulungan ng mga Commons at ng mga Lords at mula sa 9 na partidong pampulitika ang pumirma ng isang petisyon na nananawagan para sa pagpapataw ng malawakang mga sanction laban sa Zionist regime.
Ang mga kahilingang ito ay kinabibilangan ng arms embargo, pagpapataw ng economic sanctions, at pagbabawal sa kalakalan ng mga produkto ng mga Zionist settlement sa West Bank.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Richard Burgon, kinatawan ng Partido ng Manggagawa ng Parlamento ng Britanya, noong Lunes ay nagpahayag na mahigit 80 ng kanyang mga kasamahan sa partido sa Kapulungan ng mga Commons at ng mga Lords, mula sa malawak na hanay ng mga partidong pampulitika kabilang ang mga Manggagawa, mga Berde, mga Liberal-Demokrat, at maging ang ilang mga kinatawan ng mga Konserbatibo, ay pumirma ng isang petisyon na nananawagan para sa pagpapataw ng komprehensibong mga sanction laban sa Zionist regime. Ang petisyong ito, na nakatakdang ipasa sa pamahalaan ng Britanya sa lalong madaling panahon, ay kinabibilangan ng tatlong pangunahing bahagi: agarang pagtigil ng mga pag-export ng armas sa Israel, pagpapataw ng economic sanctions laban sa mga entity na may kaugnayan sa settlement, at pagbabawal sa pag-angkat ng mga kalakal na ginawa sa mga iligal na settlement sa West Bank.
Si Burgon sa panayam sa Reuters ay nagdiin na ang hakbang na ito ay ginawa bilang tugon sa "malawakang paglabag sa karapatang pantao" sa Gaza at sa "pagpapatuloy ng settlement" sa West Bank, at hinimok ang pamahalaan ng London na sa halip na sumabay sa mga patakaran ng Washington, ay gampanan ang isang malayang papel sa mga krimen sa digmaan. Idinagdag niya na ang petisyong ito ay inihanda sa suporta ng mga karapatang-pantao na organisasyon at mga grupong nakikiisa sa Palestine, at inaasahang magpapasimula ng mainit na mga talakayan sa Parlamento.
Kasabay nito, sinabi ng mga mapagkukunang may alam sa Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Britanya na ang pamahalaan ni Keir Starmer, Punong Ministro ng bansang ito, ay hindi pa idineklara ang kanyang huling posisyon sa kahilingang ito, ngunit ang ilan sa kanyang mga tagapayo ay nagbabala tungkol sa mga epekto ng pagpapataw ng mga sanction sa relasyon ng London-Tel Aviv gayundin sa mga koordinasyong panseguridad sa rehiyon. Sa kabilang banda, ang embahada ng Zionist regime sa London, sa pagpapalabas ng isang pahayag, ay tinawag ang petisyong ito bilang "panig at walang batayan" at hinimok ang mga kinatawan na "sa sensitibong kalagayan ng rehiyon, bigyang-pansin ang mga komplikasyon ng seguridad ng Israel." Hanggang Hulyo 27, 2026, ang bilang ng mga pumirma sa petisyong ito ay patuloy na tumataas.
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