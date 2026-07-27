Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Aktwal na nasawi ng Amerika sa likod ng pader ng censorship; bahagi lamang ng estadistika ang inihayag ng Pentagon
Ang Department of Defense ng Amerika, sa kanyang pinakabagong estadistika, ay nag-claim na mula nang magsimula ang digmaan sa Iran noong Pebrero 28, 18 sundalong Amerikano ang napatay at 624 ang nasugatan; ayon din sa Pentagon, sa mga kamakailang pag-atake ng Iran, 4 na sundalong Amerikano ang napatay at 140 ang nasugatan.
Ang estadistikang ito ay inilabas sa panahon na ang Washington ay palaging nagsisikap, sa pamamagitan ng censorship at paglilimita ng impormasyon, na itago ang tunay na lawak ng mga nasawi ng kanilang mga pwersa sa rehiyon. Dati ring sinabi ni Sardar Hossein Mohabi, tagapagsalita ng IRGC, na ang bilang ng mga napatay ng Amerika matapos ang paglabag sa memorandum of understanding ay higit sa 200; ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga numerong ito ay muling nagbigay-duda sa mga pag-aangkin ng Amerika tungkol sa aktwal na bilang ng mga nasawi nito.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Department of Defense ng Estados Unidos, matapos ang ilang araw ng katahimikan, noong Lunes sa isang press conference, ay inihayag ang pinakabagong estadistika ng mga nasawi ng kanilang mga pwersa sa mga prente ng digmaan sa Iran. Batay sa opisyal na pahayag ng Pentagon, mula nang magsimula ang military conflicts noong Pebrero 28 hanggang ngayon, 18 sundalong Amerikano ang namatay at 624 iba pa ang nasugatan. Ang bilang na ito ay inilabas sa panahon na ang mga military base ng bansang ito sa Jordan at Iraq ay naapektuhan ng maraming missile at drone attacks sa ilalim ng mga operasyon ng IRGC at nagdulot ng malaking pinsala sa mga kagamitan at pwersang naka-deploy sa rehiyon.
Gayunpaman, ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng opisyal na estadistika ng Amerika at ng mga field reports at pahayag ng mga opisyal ng Islamic Republic ay lumikha ng seryosong pagdududa tungkol sa transparency ng White House sa pag-aanunsiyo ng aktwal na mga nasawi. Si Sardar Hossein Mohabi, tagapagsalita ng IRGC, noong nakaraang linggo sa isang panayam ay nagpahayag na matapos ang paglabag ng Amerika sa memorandum of understanding at ang muling pagsisimula ng mga pag-atake, higit sa 200 sundalo ng Washington ang napatay sa missile attacks ng Iran. Isang mapagkukunang may alam sa Pentagon na tumangging ipakilala ang kanyang pangalan, bilang tugon sa tanong ng mga mamamahayag tungkol sa pagkakaibang ito sa estadistika, ay tumukoy lamang sa "pagiging kumplikado ng pagkumpirma ng mga nasawi sa mga kondisyon sa larangan" at tumangging magbigay ng karagdagang detalye.
Dapat tandaan na dati nang maraming ulat ang inilabas tungkol sa pagtatago ng Pentagon sa aktwal na mga nasawi ng kanilang mga pwersa sa rehiyon; kabilang na sa panahon ng drone attacks sa Jordan kung saan ang opisyal na estadistika ng Amerika ay may malaking agwat sa mga lokal na ulat. Naniniwala ang mga independiyenteng military expert na ang malaking pagkakaiba sa mga bilang ay nagpapahiwatig ng posibilidad ng estratehikong pagtatago ng Joint Chiefs of Staff ng Amerika upang maiwasan ang paglikha ng alon ng panloob na kawalang-kasiyahan at pagpapahina sa moral ng mga sundalo.
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