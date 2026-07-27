Video| Amerikanong Militar at Dating Tagasuporta ni Trump: Ang Rehiyong Ito ay Backyard ng Iran; Ang Strait of Hormuz ay Hindi Na Babalik sa Dati Nito

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Amerikanong Militar at Dating Tagasuporta ni Trump: Ang Rehiyong Ito ay Backyard ng Iran; Ang Strait of Hormuz ay Hindi Na Babalik sa Dati Nitong Kalagayan! — Isang Tapat na Pag-amin ng Nagbagong Balanse ng Kapangyarihan.
Si Joe Kent, ang dating direktor ng Trump administration's National Counterterrorism Center, sa isang panayam na nagdulot ng malaking atensyon, ay nagbigay ng isang prangka at hindi karaniwang pag-amin tungkol sa bagong balanse ng kapangyarihan sa Gitnang Silangan. Sinabi niya: "Ang katotohanan ay ang rehiyong ito ay ang backyard ng Iran. Sila ang may kontrol sa daluyan ng tubig na ito. Sa palagay ko, hindi lang natin kayang tanggapin ang katotohanang ito dahil ang pagtanggap nito ay napaka-hindi kanais-nais."
Si Kent, na isang retiradong opisyal ng US military at isang dating malakas na tagasuporta ni Donald Trump, ay nagbabala na ang Strait of Hormuz ay hindi na babalik sa dati nitong kalagayan, kung saan ang Amerika at ang mga kaalyado nito ay maaaring magdikta ng mga tuntunin ng pagpapadala. Ayon sa kanya, ang Iran ay nakamit ang isang hindi matatawarang estratehikong bentahe sa pamamagitan ng kontrol nito sa kipot, at ang anumang pagtatangka na pilitin ang isang pagbabalik sa nakaraang katayuan ay magiging napakahirap at maaaring magresulta sa isang mas malawak na komprontasyon.
Ang pag-amin ni Kent ay isang bihirang halimbawa ng isang mataas na ranggong Amerikanong opisyal na kumikilala sa katotohanan na ang dominasyon ng Amerika sa rehiyon ay humihina at ang Iran ay lumitaw bilang isang pangunahing manlalaro na may kakayahang humamon sa mga interes ng Amerika. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa lumalaking pag-aalinlangan sa loob ng mga lupon ng depensa ng Amerika tungkol sa kakayahan ng bansa na mapanatili ang kontrol sa mga estratehikong daluyan ng tubig at protektahan ang mga kaalyado nito sa Gulpo. Ang kanyang pag-amin ay maaari ring magpahiwatig ng isang pagbabago sa diskarte ng Amerika, kung saan ang Washington ay maaaring magsimulang maghanap ng isang diplomatikong solusyon sa hidwaan sa Iran, sa halip na patuloy na umasa sa mga banta ng militar at parusa.
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