Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Seryosong Hamon sa Military at Intelligence Apparatus ng Washington; Ano ang Tunay na Bilang ng mga Kaswalti ng Amerika sa Digmaan Laban sa Iran?
Ang opisyal na bilang ng mga nasugatan at namatay na sundalong Amerikano sa digmaan laban sa Iran ay naging paksa ng mainit na pagtatalo sa pagitan ng Pentagon at ng media, partikular na may kaugnayan sa di-umano'y pagtatago ng gobyerno ng totoong bilang ng mga kaswalti .
Ayon sa pinakahuling datos ng "Defense Casualty Analysis System" (DCAS) ng Pentagon noong Hulyo 26, ang kabuuang bilang ng mga nasawi sa panig ng Amerika mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28 ay umabot na sa 642 katao . Kabilang dito ang 18 sundalong namatay at mahigit 600 ang sugatan . Gayunpaman, ang bilang na ito ay mula pa rin sa isang kontrobersya dahil ang Pentagon mismo ay nagbago ng bilang ng mga nasawi nang ilang beses. Kamakailan lamang, binaba nito ang bilang ng mga nasawi mula 18 pabalik sa 14 bago ito muling itinaas .
Ang isa pang dahilan ng pagdududa ay ang ginawang paghihiwalay ng Pentagon ng mga nasawi na nauugnay sa "Epic Fury Operation" mula sa mga nasawi mula noong Hulyo 7 . Ayon sa bagong kategorya ng "Overseas Operations," mula Hulyo 7 hanggang 26, apat na sundalo ang namatay at 207 ang nasugatan . Ang paghihiwalay na ito ayon sa mga analyst ay isang taktika ng administrasyong Trump upang iwasan ang mga limitasyon ng War Powers Act, na nagbibigay lamang ng 60 araw sa pangulo para sa mga operasyong militar nang walang pag-apruba ng Kongreso .
Bukod sa mga opisyal na numero, inakusahan ng mga dating matataas na opisyal ang Kagawaran ng Depensa ng sadyang pagtatago ng mga kaswalti at pinsala dahil sa takot na makaapekto sa mga halalan sa kalagitnaan ng taon . Ang mga ulat ay nagsasabi na ang Pentagons ay hindi nagdaos ng isang press briefing nang higit sa dalawa at kalahating buwan, at ang ilang mga kritiko ay tinawag ang pag-uugali na ito na isang "kahiya-hiyang" pagtatangka upang maiwasan ang pananagutan sa publiko . Ang dobleng pagbibilang at pagbaba ng bilang ng mga kaswalti ay walang alinlangan na nagpapakita na ang digmaang ito ay nagdudulot ng napakalaking presyon sa administrasyong Amerikano at maaaring mayroong "itong tunay na bilang" na mas mataas kaysa sa inihayag.
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