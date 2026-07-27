Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-76 porsyento ng mga Amerikano: Ang digmaan sa Iran ay mas mahirap kaysa sa inaasahan ni Trump
Ipinakita ng mga resulta ng joint survey ng CBS News at YouGov na 76 porsyento ng mga Amerikano ang naniniwala na ang digmaan sa Iran ay naging mas mahirap kaysa sa inaasahan ng administrasyon ni Trump.
Ang pag-aalala ng mga Amerikano ay hindi lamang limitado sa kahirapan ng digmaan; 37 porsyento ang umaasa na ang mga labanan ay magpapatuloy nang ilang buwan at 21 porsyento rin ang naniniwala na ang digmaang ito ay maaaring tumagal ng ilang taon; isang estadistika na nagpapakita ng pagtaas ng mga alalahanin tungkol sa pagpapahaba ng digmaan at ang kawalan ng katiyakan sa pananaw nito.
Washington – Ahensyang Balita ng CBS – Ang pinakabagong joint survey ng CBS News at YouGov na inilabas noong Lunes ay nagpapakita na 76 porsyento ng mga mamamayang Amerikano ang naniniwala na ang military campaign laban sa Iran ay mas mahirap kaysa sa mga paunang pagtataya ng White House at ng mga pangako ng "mabilis na tagumpay" ng Pangulo. Ang survey na ito, na isinagawa sa 2,400 adultong Amerikano sa buong bansa, ay nagpapahiwatig ng kapansin-pansing pagbabago sa pampublikong saloobin tungo sa isang digmaang unang ipinakilala bilang isang limitado at mabilis na operasyon.
Higit sa isang-katlo ng mga kalahok (37 porsyento) ay nagtaya na ang tunggalian na ito ay magpapatuloy nang hindi bababa sa ilang buwan at 21 porsyento rin ang naniniwala na ang digmaan ay maaaring tumagal ng ilang taon. Naniniwala ang mga nangungunang analista ng survey na ito na ang mga numerong ito ay nagpapahiwatig ng malaking pagbaba ng pampublikong suporta para sa pagpapatuloy ng digmaan kung walang mapagpasiya at mabilis na tagumpay. Ang paunang datos ay nagpapakita rin ng katotohanang 68 porsyento ng mga respondente ay hindi nasisiyahan sa economic performance ng pamahalaan sa panahon ng digmaan at 54 porsyento rin ang naniniwala na ang pangunahing prayoridad ng Washington ay dapat ang pagtatapos ng tunggaliang ito sa pamamagitan ng diplomasya, hindi ang pagpapatuloy ng military pressure.
Sa kabilang banda, may kapansin-pansing agwat sa mga pangkat ng edad at pampulitikang panig; kung saan 84 porsyento ng mga Demokrat at 71 porsyento ng mga Republikano ang nagbigay-diin na ang digmaan ay mas mahirap kaysa sa inaasahan. Ang relatibong pagkakaisa na ito sa pagsusuri ng kahirapan ng digmaan ay naitala sa panahon na ang pangunahing media ng Amerika sa mga nakalipas na linggo ay naglathala ng maraming ulat tungkol sa "nakakapagod na putik" sa rehiyon. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang White House ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga resulta ng survey na ito.
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