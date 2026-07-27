Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Reuters: Ang pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb ay umabot sa pinakamababang antas
Ipinakita ng pinakabagong datos ng pagsubaybay sa maritime traffic na inilabas ng Reuters na ang pagdaan ng mga barko sa Bab el-Mandeb Strait ay umabot sa pinakamababang antas nito sa mga nakalipas na buwan at 11 cargo ships lamang ang dumaan sa daang ito noong Linggo.
London – Ahensyang Balita ng Reuters – Ipinakita ng datos ng maritime analysis company na Kpler na ang trapiko ng mga barko sa Bab el-Mandeb Strait noong Linggo, Hulyo 26, ay bumaba sa 11, na siyang pinakamababang bilang sa mga nakalipas na buwan. Sa bilang na ito, 7 ay mga tanker, kung saan tatlo ang pumasok sa Red Sea at apat ang lumabas mula rito. Ayon sa Kpler, ang average na araw-araw na pagdaan sa kipot na ito sa pagitan ng Hulyo 15 hanggang 20 ay humigit-kumulang 41, na 43 porsyento na mas mababa kumpara sa pinakamataas na 72 noong 2023.
Ang walang-pantayong pagbabang ito ay naganap kasunod ng drone at missile attacks noong Sabado ng Ansarullah ng Yemen sa mga pasilidad ng langis ng Aramco sa mga lungsod ng "Jizan" at "Yanbu." Kinumpirma ni Yahya Saree, military spokesperson ng Ansarullah, ang responsibilidad para sa mga pag-atakeng ito. Ang Ansarullah movement, mula noong Lunes ng nakaraang linggo (Hulyo 20), sa pamamagitan ng pagdedeklara ng naval blockade laban sa Saudi Arabia, ay nagdeklara ng pagbabawal sa pagdaan ng anumang barkong nauugnay sa Riyadh sa Bab el-Mandeb. Gayunpaman, binigyang-diin ni Muhammad Abdul Salam, tagapagsalita ng Ansarullah, na ang blockade na ito ay nagta-target lamang ng mga barkong Saudi at ang kipot ay bukas para sa iba pang mga barko.
Kasabay nito, ang trapiko sa Strait of Hormuz ay nanatili rin sa mababang antas sa kabila ng pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake sa pagitan ng Iran at Amerika, at 7 cargo ships lamang ang dumaan dito noong Linggo. Ang sabay-sabay na paglala ng pagkagambala sa dalawang mahahalagang daang ito ay nagpalala ng mga alalahanin tungkol sa pagtaas ng presyo ng langis at ng krisis sa enerhiya sa mundo. Batay sa mga ulat, ang presyo ng mga kargamento ng krudo sa Gitnang Silangan, Europa, at Africa ay umabot sa kanilang pinakamataas na antas sa nakalipas na dalawang buwan. Nagbabala ang mga economic expert na ang sabay-sabay na pagkagambala sa dalawang pangunahing arteries ng enerhiya sa mundo ay maaaring magdulot ng mabibigat na kahihinatnan para sa mga pandaigdigang pamilihan.
..........
328
Your Comment