Video| Ang Kapaligiran ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein sa Banal na Karbala

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ang Kapaligiran ng mga Pilgrim ng Arba'in ni Imam Hussein sa Banal na Karbala.
Ang banal na lungsod ng Karbala ay puno ng milyun-milyong pilgrim na nagtipon upang gunitain ang Arba'in ni Imam Hussein (sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang mga lansangan ay puno ng mga nagdadalamhati na may dalang mga itim na bandila at mga banner ng pagluluksa, na ang kanilang mga sigaw ng "Labbaik ya Hussain" ay umaalingawngaw sa hangin. Ang mga pilgrim, na naglakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at debosyon kay Imam Hussein at sa kanyang mga kasamahan, na nag-alay ng kanilang buhay sa kapatagan ng Karbala para sa katarungan at katotohanan.
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