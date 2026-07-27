Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Yemen: Tinarget namin ang mga pipeline ng langis ng Saudi Arabia
Si Brigadier General Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, ngayon sa pagpapalabas ng isang pahayag ay nag-ulat ng pagsasagawa ng malawakang drone attacks laban sa mga pipeline ng krudo ng Saudi Arabia.
Batay sa pahayag na ito, maraming drone ang nagtarget ng mga sensitibong punto at estratehikong target ng East-West pipeline na nagdadala ng langis mula sa silangang mga patlang patungo sa Yenbu port sa Red Sea.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, noong Lunes, Hulyo 27, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay nag-ulat ng pagsasagawa ng malawakang drone operation laban sa East-West pipeline ng Saudi Arabia. Ayon sa kanya, ang mga drone ay nagtarget ng mga sensitibong punto ng estratehikong pipeline na ito na nagdadala ng 7.2 milyong bariles ng krudo araw-araw mula sa silangang mga patlang patungo sa Yenbu port sa Red Sea.
Ang pag-atakeng ito ay ginawa bilang tugon sa "paulit-ulit na pagsalakay" ng mga Saudi fighter jet sa airspace ng Yemen at ang pagpapatuloy ng naval blockade ng Riyadh laban sa bansang ito ay idineklara. Kasabay nito, ang air defense ng Saudi Arabia, na pinamamahalaan ng mga sundalong Griyego na may Patriot systems, ay nag-ulat ng pagharang sa dalawang ballistic missiles at isang drone sa himpapawid ng Yenbu. Ang mga lokal na mapagkukunan ay nagpapahiwatig din ng pagsabog at sunog sa Jizan refinery sa timog-kanluran ng Saudi Arabia malapit sa hangganan ng Yemen.
Ang operasyong ito ay lumalala sa panahon na ang Ansarullah mula noong nakaraang linggo ay nagsimula ng naval blockade laban sa mga barkong Saudi sa Bab el-Mandeb at hanggang ngayon ay napigilan ang 16 na tanker na nauugnay sa Riyadh mula sa pagdaan. Nagbabala ang mga economic expert na ang sabay-sabay na pagkagambala sa East-West pipeline at sa Bab el-Mandeb Strait, na itinuturing na mahalagang alternatibong ruta sa Strait of Hormuz, ay maaaring magdulot ng seryosong krisis sa suplay ng langis sa mga pandaigdigang pamilihan.
..........
328
Your Comment