Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Joseph Aoun, ang maka-Kanluraning pangulo ng Lebanon: Ang patuloy na pagkawasak sa timog ay nagbabanta sa bisa ng framework agreement!
Habang ang namamahalang katawan ng Lebanon ay nagbigay ng maraming konsesyon sa mga Zionist sa framework agreement, ang Pangulo ng Lebanon ay nagpahayag na siya ay nag-aalala na ang mga aksyon ng Israel ay maaaring makaapekto sa bisa ng kasunduang iyon.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Si Joseph Aoun, Pangulo ng Lebanon, noong Lunes sa panayam sa mga mamamahayag sa Baabda Palace, ay nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagpapatuloy ng mga pag-atake ng hukbo ng Zionist regime sa katimugang mga lugar ng bansa at nagbabala na ang patuloy na pagkawasak ng imprastraktura at mga nayon sa hangganan ay lubhang nagbabanta sa bisa ng framework agreement na naabot sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika at France. Ayon sa mga mapagkukunang may alam, ang kasunduang ito, na nilagdaan sa pagitan ng Beirut at Tel Aviv noong huling bahagi ng Hunyo, ay kinabibilangan ng unti-unting pag-alis ng mga sundalong Israeli mula sa timog Lebanon at ang pag-deploy ng hukbo ng Lebanon sa mga lugar sa hangganan.
Ang mga pahayag ni Aoun ay ginawa sa panahon na ang hukbo ng Israel sa nakalipas na 72 oras ay nagpahigpit ng malawakang operasyon sa mga bayan ng "Nabatieh al-Fawqa," "Kfar Tebnit," at "Zawtar Gharbieh" at sa pamamagitan ng pamamaril sa mga yunit ng Lebanese na nagpapatatag sa rehiyon, ay lubhang nagambala ang proseso ng pagpapatupad ng mga probisyon ng kasunduan. Si Nabih Berri, Tagapagsalita ng Parlamento ng Lebanon, ay nagbigay-diin din noong Linggo sa pangangailangan ng tatlong-panig na garantiya mula sa Iran, Amerika, at Saudi Arabia upang matiyak ang buong pagpapatupad ng kasunduang ito. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang opisina ni Netanyahu ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag ni Aoun.
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