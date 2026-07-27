Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pag-atake ng hangin ng mga Zionist fighter jet sa mga tirahan sa timog Lebanon
Iniulat ng media ang airstrike ng Zionist regime sa bayan ng Tayr Abyar al-Arob sa timog Lebanon.
Ang mga Zionist fighter jet ay sumabog sa lugar na ito nang 6 na beses.
Beirut – Ahensyang Balita ng Lebanon – Ang mga fighter jet ng Zionist regime noong Lunes, Hulyo 27, na may anim na airstrike, ay nagtarget ng bayan ng "Tayr Abyar al-Arob" sa timog Lebanon ng matinding pambobomba. Batay sa mga paunang ulat, ang mga pag-atakeng ito ay nagdulot ng malawakang pinsala sa mga tirahan at imprastraktura ng lugar na ito.
Ang mga pag-atakeng ito ay ginagawa sa panahon na ang kasunduan sa tigil-putukan sa pagitan ng Lebanon at ng Zionist regime ay muling nilabag at ang mga tensyon sa border region ay lubhang tumindi. Ang mga lokal na mapagkukunan ay nag-ulat ng malalakas na pagsabog at sunog kasunod ng mga pambobombang ito. Hanggang sa sandali ng paghahanda ng balitang ito, walang ulat na nailabas tungkol sa mga nasawi o posibleng pinsala mula sa mga pag-atakeng ito.
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