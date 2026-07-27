Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang tunay na mukha ng Germany; Germany sa paglilingkod sa mga mamamatay-bata; $913 milyon na pag-export ng armas sa Israel sa loob ng 5 buwan
Al Jazeera English:
Kinumpirma ng pamahalaan ng Germany na ang bansang ito ay naglabas ng lisensya sa pag-export ng armas sa Israel na nagkakahalaga ng 800 milyong euro ($913 milyon) sa unang 5 buwan ng taong 2026, na higit pa sa kabuuan ng 20 buwan bago iyon.
Sa kabila ng pagpupumilit ng pamahalaan ng Germany na nag-aalala ito sa pagkawasak na dulot ng military operations ng Israel sa Gaza, ang mga pag-apruba na ito ay nagpapakita ng malaking pagtaas sa pag-export ng armas sa rehimeng Israel mula sa isa sa mga pinaka-matatag na kaalyado ng Tel Aviv sa Europa.
Berlin – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang pamahalaan ng Germany, bilang tugon sa parliamentary question ng extreme right party na "Alternative for Germany" (AfD), ay nagsiwalat na sa unang limang buwan ng taong 2026, naglabas ito ng lisensya sa pag-export ng armas sa Zionist regime na nagkakahalaga ng halos 800 milyong euro ($913 milyon). Ang bilang na ito, na mas mataas din kumpara sa kabuuan ng 20 buwan bago iyon, ay nagpapakita ng malinaw na pagbabago sa patakaran ng Berlin pagkatapos ng pansamantalang pagtigil ng mga export noong 2025.
Batay sa inilabas na mga dokumento, higit sa 60 porsyento ng halaga ng mga lisensyang ito ay inilaan para sa isang "malaking maritime project" na ikinonekta ng mga analista sa paghahatid ng submarinong INS Drakon mula sa Dolphin II class. Ang submarinong ito, na ginawa ng kumpanyang Aleman na TKMS at may kakayahang magdala ng nuclear warhead, ay inihatid sa Israeli navy noong nakaraang linggo. Ang Germany ay nagpopondo ng humigit-kumulang 30 porsyento ng mga gastos sa paggawa ng submarinong ito at isang-katlo ng mga gastos ng mga submarino ng hinaharap na Dakar class.
Isang English research organization ang nagsabi sa Al Jazeera: "Ginamit ng Israel ang mga barkong Aleman upang atakehin ang Gaza at kubkubin at gutumin ang rehiyong ito, at ginamit ang mga submarino upang mag-deploy ng mga nuclear weapons." Ito ay sa kabila ng katotohanang ang opinyon publiko ng Germany ay karamihan ay tutol sa pag-export ng armas sa Israel. Sa kabuuan, ang Germany sa unang anim na buwan ng taong 2026 ay naglabas ng lisensya sa pag-export ng armas na nagkakahalaga ng 13.87 bilyong euro, na isang walang-pantayong rekord.
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