Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Gharibabadi: Sa negosasyon sa Oman, iginiit ng kabilang panig na ang timog na ruta ng Strait of Hormuz ay maging aktibo at hindi namin tinanggap.
Kinatawang Ministro ng Ugnayang Panlabas:
Sa mga kamakailang negosasyon sa Islamabad, ang panig Amerikano ay nagsumite ng isang plano na naglalaman ng mga ekstremistang kahilingan. Tahasang tinanggihan ng Iranian delegation ang planong ito.
Sinabi ng panig Amerikano na kung tatanggihan ang planong ito, ang negosasyon ay mabibigo at sila ay babalik. Ang sagot namin ay: bumalik kayo; bilang resulta, kami ay bumalik at sila rin. Walang anumang pagsusumamo para sa pagpapatuloy ng negosasyon mula sa Iranian delegation at ito ang marangal na diplomasya.
Mga dalawang linggo na ang nakalipas, kasunod ng mga krimeng ginawa ng Amerika, isinara namin ang Strait of Hormuz. Sa mga pag-uusap na ginanap sa Oman, ang pagpupumilit ng kabilang panig ay ang buksan ang timog na ruta at ipagpatuloy ang pagdaan ng mga barko upang ang negosasyon ay magresulta at ang kipot ay hindi maisara.
Hindi tinanggap ng Iranian delegation ang panukalang ito at tahasang ipinahayag namin na anuman ang maging resulta, ang pangunahing patakaran ng Islamic Republic of Iran ay hindi magbabago. Ang planong iyon ay hindi tinanggap at ang pagsasara ng Strait of Hormuz at ang bagong yugto ng mga labanan ay nagpatuloy; ito ang tunay na pagpapakita ng marangal na diplomasya.
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