Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong paratang ni Trump: Nagsasagawa kami ng malalim na negosasyon sa Iran | Napakaikli ng pagkakataon!
Ang delusional na Pangulo ng teroristang pamahalaan ng Amerika ay nagsabi sa Israeli Channel 12: Nagsasagawa kami ng malalim na negosasyon sa Iran.
Sa pag-uulit ng mga paratang ng mga nakalipas na buwan, inangkin niya na kung hindi magtagumpay ang negosasyon, ang malawakang military operation ay ipagpapatuloy.
Habang si Trump ay nasa ilalim ng presyon ng opinyon publiko ng Amerika dahil sa digmaan laban sa Iran, inangkin niya na ang mga pag-atake ay itinigil dahil sa kahilingan ng mga bansang tagapamagitan upang ang negosasyon ay magpatuloy.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, sa panayam sa Israeli Channel 12 ay inangkin na ang malalim na pag-uusap ay isinasagawa sa Iran at kung hindi magtagumpay ang diplomasya, ang malawakang military operation ay ipagpapatuloy. Itinuring niya ang pagtigil ng mga kamakailang airstrike bilang resulta ng kahilingan ng mga bansang tagapamagitan upang lumikha ng puwang para sa negosasyon.
Gayunpaman, si Ismail Baghaei, tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran, noong Lunes, sa pagtanggi sa paratang ng direktang negosasyon, ay nagdiin na ang Tehran sa kasalukuyan ay walang anumang pag-uusap sa Amerika at ang mga mensahe ay ipinapalitan lamang sa pamamagitan ng mga tagapamagitan. Idinagdag ni Baghaei na ang Iran ay hindi kailanman nagsumite ng kahilingan para sa muling pagsisimula ng negosasyon.
Dapat tandaan na ang military tensions sa pagitan ng dalawang bansa mula noong Hulyo 8 ay tumindi sa muling pagsisimula ng mga pag-atake ng Amerika sa Iran. Sa kabila ng tatlong-araw na pagtigil ng mga pag-atake, ang kalagayan ng Strait of Hormuz ay iniulat na nananatiling sarado at ang hukbo ng Iran ay nagpahayag na ito ay ganap na handa para sa anumang senaryo.
..........
328
Your Comment