Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng Griyegong ekonomista tungkol sa pagdalo ng isang beterano ng ipinataw na digmaan sa libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon
Si Leonidas Vatikiotis, Griyegong ekonomista, mamamahayag at manunulat, sa isang salaysay tungkol sa pagdalo ng isang beterano ng ipinataw na digmaan sa seremonya ng libing ng Pinunong Martir ng Rebolusyon ay sumulat: Si Ali Agha, na nawalan ng isang paa sa digmaang Iran at Iraq, ay itinuring na hindi maisip ang pagdalo sa seremonyang ito at sinabi: "Hindi ko maisip na hindi ako lalabas sa lansangan ngayon upang ihatid ang relihiyoso at pampulitikang pinuno ng Iran, si Ayatollah Khamenei."
Idiniin niya sa pagpapatuloy: "Ang Iran ay hindi matatalo. Tatalunin natin ang Amerika at Israel."
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