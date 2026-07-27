Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Syria ay lalong nagiging mas kahiya-hiya araw-araw kaysa kahapon...
Ang pagpapadala ng Israel ng mga pwersa nito sa timog Syria at pagtatayo ng checkpoint at pagdukot sa mga tao ay hindi na bago, ginagawa nila ito araw-araw, ngunit ngayon ay nag-aanunsyo na sila nang maaga na gusto naming isara ang inyong mga kalsada sa ganitong oras at arestuhin ang ilan sa inyo, huwag kayong mang-abala sa aming trabaho sa oras na iyon!
..........
328
Your Comment