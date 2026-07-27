Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Putin: Ang mga kaaway ng Russia ay gumagamit ng "maliwanag na teroristang pamamaraan"
Putin, Pangulo ng Russia: Ang mga kaaway ng bansang ito ay gumagamit ng maliwanag na teroristang pamamaraan.
Makakamit ng Russia ang lahat ng mga military goal nito sa digmaan sa Ukraine at ang pamahalaan kasama ang iba't ibang katawan ay ganap na handa upang harapin ang anumang pagalit na aksyon.
Moscow – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, noong Martes, Hulyo 27, sa pulong ng Security Council ng kanyang bansa, sa pagtukoy sa pagdidiin ng mga pagalit na aksyon laban sa pambansang interes ng Russia, ay nagpahayag na ang mga kaaway ng bansang ito sa mga nakalipas na buwan ay gumamit ng "maliwanag na teroristang pamamaraan" at gumagamit ng mga hindi karaniwang kasangkapan upang pahinain ang panloob at internasyonal na seguridad ng Russia. Nang hindi tumutukoy sa isang partikular na kaso, idiniin niya na sinusubaybayan ng Moscow ang lahat ng banta at magbibigay ng katumbas at mapagpasiyang tugon sa anumang sabotaheng aksyon.
Si Putin, sa pagpapatuloy sa pagsasabing ang armadong pwersa ng Russia ay makakamit ang lahat ng itinakdang military goal sa digmaan sa Ukraine, ay nagsalita tungkol sa ganap na koordinasyon sa pagitan ng mga military, security, at intelligence bodies ng kanyang bansa at idiniin na walang aksyon ang mananatiling walang tugon. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga labanan ng Russia at Ukraine, sa kabila ng mga internasyonal na pamamagitan, ay nagpapatuloy at ang Kyiv ay paulit-ulit na nagpahigpit ng drone at missile attacks sa lalim ng teritoryo ng Russia. Naniniwala ang mga analista sa Moscow na ang mga sinabi ni Putin ay isang seryosong babala sa Kanluran at Ukraine na umiwas sa mga nakakapukaw na aksyon sa bisperas ng mga bagong pagbabago sa larangan sa mga prente ng digmaan.
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