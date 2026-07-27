Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tatlong beses na itinaas ng Strait of Hormuz ang presyo ng mga flight ng Asia-Europe
Kasunod ng pagdidiin ng mga tensyon sa rehiyon sa Kanlurang Asya at ang limitasyon sa paggamit ng ilang mga ruta at air corridors, mahigit 43,000 flight ang nakansela at hindi bababa sa 7.5 milyong pasahero ang naapektuhan ng sitwasyong ito.
Ang estadistikang ito ay nagpapakita kung paano ang pagkagambala sa mga air routes ay maaaring sa maikling panahon ay magdulot ng problema sa malaking bahagi ng pandaigdigang air transport network.
Batay sa datos ng ilang ticket sales sites, ang presyo ng ilang flight sa Asia-Europe route ay tumaas ng hanggang tatlong beses.
Sa ulat na ito, ang pangunahing pinagmulan ng kasalukuyang krisis sa industriya ng abyasyon ay ang pagsasara ng Strait of Hormuz at ang pagkagambala sa pag-export ng jet fuel mula sa Persian Gulf.
Dubai – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang bagong datos mula sa air transport industry ay nagpapakita na ang pagkagambala sa Strait of Hormuz kasunod ng pagdidiin ng military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika ay nagkaroon ng malawak na epekto sa internasyonal na mga flight. Batay sa ulat ng International Air Transport Association (IATA), mula noong Hulyo 8 hanggang ngayon, mahigit 43,000 flight ang nakansela at humigit-kumulang 7.5 milyong pasahero ang nakaranas ng pagkaantala o pagbabago ng ruta.
Itinuturing ng mga economic analyst na ang pangunahing dahilan ng krisis na ito ay ang matinding pagbaba ng pag-export ng jet fuel mula sa mga refinery ng Persian Gulf dahil sa pagsasara ng Strait of Hormuz; isang salik na lubhang nagpataas ng presyo ng aviation fuel sa mga merkado ng Asia at Europa. Batay sa datos ng mga ticket sales sites, ang presyo ng ilang tiket sa Asia-Europe route ay tumaas ng hanggang tatlong beses kumpara sa nakaraang buwan at ang mga airline ay napilitang baguhin ang mga ruta ng flight at pahabain ang oras ng paglalakbay.
Inaasahan ng mga aviation expert na kung magpapatuloy ang pagkagambala sa mahalagang daang ito, ang industriya ng turismo at air transport sa ikalawang kalahati ng taong 2026 ay haharap sa isang walang-pantayong hamon at ang mga airline ay mawawalan ng bilyun-bilyong dolyar ng kanilang kita. Hanggang Hulyo 27, 2026, wala pa ring palatandaan ng pagbabalik sa normal na kalagayan sa Strait of Hormuz ang naiulat.
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