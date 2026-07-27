Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bernie Sanders: Ang Amerika ay kasabwat sa mga krimen sa Gaza
Si Bernie Sanders, senador ng Amerika, sa pagpuna sa pagpapatuloy ng mga krimen ng Zionist regime sa Gaza ay nagsabi: Ang Amerika ay "kasabwat" sa nangyayari sa Gaza at sa pamamagitan ng pagbibigay ng sampu-sampung bilyong dolyar na tulong militar, sinusuportahan nito ang isang rehimen na patuloy na lumalabag sa internasyonal na batas. Nanawagan din siya para sa pagtigil ng tulong militar ng Washington sa Israel.
Sa ibang bahagi ng kanyang mga pahayag, itinuring ni Sanders ang digmaan laban sa Iran bilang labag sa Konstitusyon ng Amerika at sa internasyonal na batas, at idiniin na ang digmaang ito ay dapat wakasan sa lalong madaling panahon sa pamamagitan ng negosasyon. Pinuna rin niya ang mga aksyon ng Israel sa Gaza at Lebanon at sinabi na ang Amerika ay hindi dapat makilahok sa mga digmaan ng Israel at sa pagkawasak ng Lebanon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Bernie Sanders, independiyenteng senador ng estado ng Vermont at tagapangulo ng Senate Budget Committee, noong Lunes sa kanyang talumpati sa pulong ng "Chicago Council on Global Affairs," sa matalas na tono, ay hinamon ang mga patakaran ng Washington sa Zionist regime at tinawag ang Amerika bilang "kasabwat" sa mga krimen sa Gaza. Sa pagtukoy sa pagpapadala ng sampu-sampung bilyong dolyar na tulong militar sa Israel, idiniin niya na ang walang-paniniwalang suporta na ito ay hindi lamang hayagang paglabag sa internasyonal na mga pangako ng Amerika, kundi nagpapalala rin sa "genocide" sa Gaza Strip at nanawagan para sa agarang pagtigil ng lahat ng tulong militar sa Tel Aviv.
Si Sanders, sa pagpapatuloy sa paghahambing ng mga kamakailang digmaan ng Amerika sa Gitnang Silangan sa mga mapait na karanasan ng Vietnam at Iraq, ay nagbabala na ang pagpapatuloy ng digmaan sa Iran ay hindi lamang labag sa konstitusyon, kundi nagpalala rin ng kawalan ng seguridad at napakalaking gastos sa mga nagbabayad-buwis na Amerikano. Idiniin niya ang pangangailangan ng mabilis na pagtatapos ng tunggaliang ito sa pamamagitan ng negosasyon at sinabi: "Hindi natin dapat ipagpatuloy ang mga genocide war ng Israel sa Gaza o ang pakikilahok sa pagkawasak ng Lebanon." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga kamakailang survey sa Amerika ay nagpapakita ng pagbaba ng pampublikong suporta para sa mga patakaran ng White House sa Gitnang Silangan at ang mga karapatang-pantao na grupo ay paulit-ulit na nanawagan para sa transparency sa tulong militar sa Israel. Hanggang Hulyo 27, 2026, ang White House at ang Department of State ng Amerika ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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