Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Baghaei: Hindi namin pinahintulutan at hindi namin papahintulutan na ang Amerika ang magtakda ng oras ng digmaan
Ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ngayon sa lingguhang pagpupulong sa mga mamamahayag ay nagpahayag: Hindi namin pinahintulutan at hindi namin papahintulutan na ang Amerika ang magtakda ng oras ng digmaan. Sa tuwing kinakailangan ng aming mga interes, kami ay magtatanggol, at sa tuwing madarama naming gumamit ng kasangkapan ng diplomasya, tiyak na gagamitin namin ito.
Si Ismail Baghaei, bilang tugon sa tanong tungkol sa paratang ng ilang media tungkol sa tugon ng Iran at Amerika sa panukala ng Qatar at Pakistan tungkol sa tigil-putukan, ay nagpahayag: Hindi ko alam kung paano ninyo iniisip na pinamamahalaan nila ang digmaan? Isang digmaan na dapat sanang gumuho at sumuko ang Iran sa loob ng tatlong araw.
Ang tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas, tungkol sa pag-atake ng Ukraine sa komersyal na barko ng Iran na siyang tanong ng isang mamamahayag, ay nagsabi: Tiyak na ang lahat ng mga panig na sa anumang paraan ay itinuturing ang kanilang mga sarili bilang tagasuporta at tagapagtaguyod ng rehimeng Ukraine ay dapat managot. Ang pag-uugali ng Pangulo ng Ukraine ay nagpapaalala sa pag-uugali ng mga anarkista na sa bisperas ng Unang Digmaang Pandaigdig ay nagsagawa ng mga palabas at lubhang mapanganib na aksyon na ang mga kahihinatnan ay kumalat sa buong Europa.
Hindi kayo makatitiyak na ang isang palabas na aksyon upang makakuha ng atensyon at ipakita ang inyong hindi gaanong timbang sa internasyonal na ekwasyon ay mananatili lamang sa antas na iyon, at tiyak na ang mga kahihinatnan nito para sa inyo ay magiging hindi mahuhulaan.
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