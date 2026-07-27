Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sa anibersaryo ng mapagmamalaking operasyon ng Mersad, alalahanin natin ang kumander ng Mersad, ang utak ng mga prente ng labanan, ang kumander ng Army Ground Forces, si Lieutenant General Martir Amir Ali Sayyad Shirazi
Ang matinding dagok na natamo ng mga Munafiqin sa Mersad ay napakalakas kung kaya't 11 taon pagkatapos ng digmaan, dala ang galit na mayroon sila kay Sayyad, siya ay pinaslang noong 21 Farvardin 1378 at ang puso ni Sayyad ay nagmartir.
"Awa ng Diyos sa mga mararangal na martir ng armadong pwersa at kay Martir Sayyad Shirazi"
Tehran – Public Relations ng Army ng Islamic Republic of Iran – Ngayon ay anibersaryo ng mapagmamalaking operasyon ng Mersad (6 Mordad 1367, katumbas ng Hulyo 27, 1988); isang operasyon kung saan, ang armadong pwersa ng Iran, sa pamamagitan ng katalinuhan at katapangan, ay nagdulot ng pinakamalaking dagok sa katawan ng grupong Munafiqin (Mujahideen-e-Khalq). Ang operasyong ito, na naganap sa rehiyon ng Islamabad-e-Gharb at Mersad Strait, ay itinuturing na isang pagbabagong punto sa kasaysayan ng Banal na Depensa at ang mapagpasiyang papel ng pamumuno ni Lieutenant General Martir Ali Sayyad Shirazi, bilang ang utak ng mga prente, sa makasaysayang tagumpay na ito ay palaging binibigyang-diin ng mga military commanders. Ang Operation Mersad, na isinagawa sa kodigong "Ya Ali ibn Abi Talib (sumakanya nawa ang kapayapaan)" — "يا علي بن أبي طالب" — "Yā 'Alī ibn Abī Ṭālib" — "O Ali, anak ni Abu Talib" — ay kumulong sa mga sumasalakay na pwersa ng mga Munafiqin sa loob ng wala pang 24 na oras at itinulak sila pabalik hanggang sa bingit ng ganap na pagkawasak.
Ayon sa mga makasaysayang mapagkukunan, matapos ang matinding pagkatalo na ito, ang grupong Munafiqin, na may matinding galit kay Sardar Sayyad Shirazi, ay nagsagawa ng isang planadong teroristang aksyon at sa wakas, noong 21 Farvardin 1378 (katumbas ng Abril 11, 1999), ang matapang na kumander na ito ay pinaslang sa harap ng kanyang tirahan sa Tehran. Gayunpaman, ang landas at paaralan ni Martir Sayyad ay nananatiling buhay at masigla sa mga armadong pwersa at kabataang rebolusyonaryo ng Iran, at siya ay nananatiling isang simbolo ng karunungan, katapangan, at katapatan sa kasaysayan ng Islamikong Iran. Ang anibersaryo ng Operation Mersad ay isang pagkakataon upang parangalan ang alaala ng dakilang martir na ito at ng lahat ng mararangal na martir ng armadong pwersa, at upang bigyang-diin ang pagpapatuloy ng kanilang landas sa pagpapanatili ng kalayaan at integridad ng teritoryo ng bansa.
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