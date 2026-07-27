Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Analistang Amerikano: Si Trump, sa kabila ng mga babala, ay nagpumilit sa pagdidiin ng digmaan sa Iran
Ang Pangulo ng Amerika, sa kabila ng paulit-ulit na babala mula sa kanyang nakatataas na military advisers, ay nagpumilit sa pagdidiin ng kanyang labis na hindi popular na digmaan laban sa Iran at ayon sa isang Amerikanong analista, ang pagpumilit sa estratehiyang "nabigo" na ito ay nagmumula sa kanyang takot na harapin ang isang "katotohanan."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang halos limang buwan na ang lumilipas mula nang ang digmaang ipinangako ni Donald Trump na tatagal lamang ng "ilang linggo," ang Pangulo ng Amerika ay muling natagpuan ang kanyang sarili sa isang sangang-daan kung saan ang bawat opsyon sa harap niya ay may mas mabibigat na gastos. Sa kabila ng paulit-ulit na babala ng kanyang nakatataas na military at security advisers, si Trump ay nagpumilit sa pagdidiin ng labis na hindi popular na digmaang ito; isang pag-uugali na itinuturing ng mga analista bilang tanda ng kanyang takot sa pagharap sa mapait na katotohanan ng estratehikong pagkabigo.
Ang sensitibong pulong noong Biyernes (Hulyo 24) sa White House ay naging eksena ng malinaw na pagkakasalungatan sa pagitan ng pagpumilit ni Trump na palakasin ang mga pag-atake at ang tahasang babala ng kanyang kinatawan, si JD Vance, at ng nakatataas na military commander ng bansa. Si Heneral Dan Caine, Tagapangulo ng Joint Chiefs of Staff, ay tahasang nagbabala tungkol sa mapanganib na pagbaba ng mga reserba ng Patriot interceptor missiles at iba pang air defense munition sa Kanlurang Asya. Ang kumander ng CENTCOM, si Heneral Brad Cooper, ay nagpahayag din sa pulong na ito na ang dalawang-linggong airstrike sa Strait of Hormuz ay "walang gaanong epekto" at ang mga itinakdang target ay halos naubos na; idiniin niya na ang pagpapatuloy ng mga pag-atake, nang walang pagbabalik sa mas malawakang operasyon, ay magiging "walang saysay." Sa kabila ng consensus na ito sa mga tagapayo na "bihira ang sinuman" na itinuturing na isang matalinong hakbang ang muling pagdidiin ng mga pag-atake, si Trump ay epektibong napilitang pansamantalang ihinto ang mga pag-atake pagkatapos ng 13 gabi ng pambobomba.
Ang mga babala ng mga tagapayo ay hindi limitado lamang sa isyu ng mga bala. Nagpahayag din sila ng pag-aalala tungkol sa mga sakuna na makatao at geopolitical na kahihinatnan ng pagdidiin ng tensyon: ang posibilidad ng mabibigat na sibilyang nasawi, ang krisis ng mga refugee, ang mga pag-atake ng paghihiganti ng Iran sa imprastraktura ng enerhiya at mga desalination plants ng mga bansa sa paligid ng Persian Gulf, at ang pagpapalawak ng saklaw ng labanan sa buong rehiyon. Isang mapagkukunang may alam ang nagsabi sa CNN na sa kaganapan ng isang ground invasion, ang malaking bilang ng mga nasawi sa mga pwersang Amerikano ay magaganap. Samantala, ang mga resulta ng joint survey ng CBS at YouGov ay nagpapakita na 76 porsyento ng mga Amerikano ang naniniwala na ang digmaan sa Iran ay mas mahirap kaysa sa mga paunang pagtataya at 61 porsyento ang nagpahayag ng kawalang-kasiyahan sa pagganap ni Trump sa pamamahala ng tunggaliang ito.
Sa pagdidiin ng pagkagambala sa pagdaan ng mga tanker sa Strait of Hormuz at pagtaas ng presyo ng krudo sa higit sa 120 dolyar sa mga nakaraang araw, ang mga economic pressures sa White House ay tumaas din. Naniniwala ang mga analista na ang anumang pagdidiin ng military tensions, bago ang midterm elections ng Nobyembre, ay maaaring lumikha ng isang political disaster para sa Republican Party. Sa ganitong kalagayan, ang pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake ay hindi tanda ng pagbabago ng estratehiya, kundi repleksyon ng mga military, diplomatiko, at politikal na hadlang na kinakaharap ng Pangulo ng Amerika; mga hadlang na araw-araw ay naglalagay sa kanya sa isang mas mahirap at hindi mahuhulaan na posisyon.
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