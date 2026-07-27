Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Diumanong tagumpay ng Amerika mula sa naval blockade at maximum pressure laban sa Iran
Ang Estados Unidos ng Amerika, kasunod ng pagkabigo sa larangan ng digmaan at sa kabila ng mga pag-uusap upang makamit ang kasunduan sa Islamic Republic of Iran, sa pamamagitan ng pagbibigay ng estadistika tungkol sa naval blockade, ay naghahangad na magpakita ng tagumpay mula sa diskarteng ito nito na itinuturing na paglabag sa internasyonal na batas ng makatao.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Habang ang digmaan laban sa Iran ay pumapasok sa ikalimang buwan nito at ang airstrike ng Amerika ay nakaranas ng taktikal na paghinto, ang Central Command ng Estados Unidos (CENTCOM), sa pamamagitan ng pagpapalabas ng mga araw-araw na ulat mula sa naval blockade, ay nagsisikap na ipakita ang operasyong ito bilang isang estratehikong tagumpay sa opinyon publiko. Batay sa pinakabagong datos ng CENTCOM noong Lunes, Hulyo 27, ang mga pwersang Amerikano mula nang magsimula ang muling pagpapatupad ng naval blockade noong Hulyo 14, ay nagtagumpay na baguhin ang ruta ng 17 komersyal na barko, pahintuin ang 2 sasakyang-dagat, at siyasatin ang 2 iba pang barko. Ang estadistikang ito ay inilabas sa panahon na ang CENTCOM ay dati nang nag-claim na hanggang Hulyo 25, ay napigilan nito ang 12 komersyal na barko at pinahinto ang 2 sasakyang-dagat.
Sa kabila ng mga numerong ito, ang naval blockade ay nahaharap din sa kapansin-pansing mga pagkabigo. Ipinakita ng datos ng maritime analysis company na Kpler na sa unang araw ng pagpapatupad ng blockade (Hulyo 15), 7 barko lamang ang dumaan sa Strait of Hormuz, na isang malaking pagbaba kumpara sa 13 barko noong nakaraang araw. Gayundin, batay sa mga field reports, ang karamihan ng natitirang trapiko ay dumadaan sa rutang kontrolado ng Iran (hilagang baybayin ng kipot) at ang mga may-ari ng barko ay walang gaanong interes na gamitin ang iminungkahing koridor ng Amerika sa baybayin ng Oman. Ang sitwasyong ito ay nagpapakita na ang idineklarang blockade ay hindi nakamit ang kumpletong kontrol ng Washington sa mahalagang daang ito.
Sa legal na antas, ang blockade na ito ay hinarap ng seryosong pamumuna. Dati, si Trump sa kanyang social network ay nagpahayag na ang Estados Unidos ay ang "tagapangalaga ng Strait of Hormuz" at maniningil ng 20 porsyento ng halaga ng kargamento mula sa bawat dumadaang barko bilang bayad. Ang hakbang na ito ay ginagawa sa panahon na ang mga nakatataas na opisyal ng pamahalaan ng Amerika, ilang linggo lamang ang nakalipas, ay tinawag ang anumang pagkolekta ng bayad mula sa mga dumadaang barko sa Strait of Hormuz bilang "paglabag sa internasyonal na batas." Ang United Nations ay dati ring nagpahayag na ang internasyonal na batas ay walang anumang batayan para sa pagkolekta ng sapilitang bayad mula sa mga barkong dumadaan sa internasyonal na daang-dagat. Gayunpaman, inaangkin ng CENTCOM na ang mga aksyon ng Amerika ay isinasagawa sa loob ng balangkas ng internasyonal na batas at may layuning "protektahan ang malayang paglalayag," habang ang Iran ay dati nang inilarawan ang mga hakbang na ito bilang "hayagang paglabag sa UN Charter at mga pundamental na prinsipyo ng internasyonal na batas."
Ang Iran ay kumuha rin ng mapagpasiyang posisyon laban sa blockade na ito. Si Mohammad Akramnia, tagapagsalita ng hukbo ng Iran, ay nagdiin na "ang estratehiya ng pagkontrol sa Strait of Hormuz ay naging isang pambansang kahilingan at ang armadong pwersa ay hindi uurong sa isyung ito." Nagbabala rin siya na hangga't hindi tinatanggap ng Amerika ang balangkas ng pamamahala na nais ng Iran, ang kipot na ito ay mananatiling sarado.
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