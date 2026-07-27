Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagtakas ng mga tanker ng Saudi mula sa Yemen
Ipinakita ng satellite data ng Kpler na ang mga tanker na may dalang langis ng Saudi Arabia ay pinipili ang Suez Canal sa halip na Bab el-Mandeb upang lumabas mula sa Red Sea upang makatakas mula sa mga pag-atake ng mga Yemeni.
Mahigit isang linggo na mula nang magsimula ang pagkubkob sa mga daungan ng Saudi Arabia ng armadong pwersa ng Yemen batay sa estratehiya ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" at kahapon, 14 na cargo ship lamang ang dumaan sa daang ito, ang pinakamababang bilang sa nakaraang taon.
Ang supertanker na "Olympic Luck" na pagmamay-ari ng Greece, na nagkarga ng bahagi ng kapasidad nito ng langis ng Saudi Arabia, ay dumaan sa Suez at ngayon, sa pagbabago ng destinasyon nito mula sa Europa, ay patungo sa hindi kilalang destinasyon sa Asya.
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