Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Babala ng Khatam al-Anbiya Central Headquarters sa Amerika tungkol sa pagbabanta sa mga sasakyang-dagat at barko ng Iran / Hindi namin papabayaan ang anumang kalokohan
Khatam al-Anbiya Central Headquarters:
Ang Amerika, sa pagpapatuloy ng kalokohan at kawalan ng seguridad sa rehiyon at sa paghahangad na ipatupad ang iligal na naval blockade laban sa Iran, sa nakalipas na tatlong araw ay nagsagawa ng pagbabanta sa mga sasakyang-dagat at komersyal na barko at tanker ng Iran sa mga baybaying at teritoryal na tubig ng ating bansa.
Nagbabala kami na ang aksyon ng Amerika na ito ay ituturing na pagpapalawak ng digmaan sa rehiyon, at kung paanong pinatunayan ng armadong pwersa ng Islamic Republic of Iran sa larangan ng labanan, ang anumang banta at kalokohan ng teroristang hukbo ng bansang iyon ay hindi nila papabayaan at haharapin nila ito.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Ang Khatam al-Anbiya Central Headquarters noong Martes, Hulyo 28, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang opisyal na pahayag, ay nagbabala tungkol sa mga kamakailang tatlong-araw na banta ng Amerika laban sa mga komersyal na sasakyang-dagat at tanker ng Iran sa mga baybaying at teritoryal na tubig ng ating bansa at inilarawan ang hakbang na ito bilang "pagpapalawak ng digmaan sa rehiyon."
Sa pahayag na ito, na inilathala ng ahensyang balita ng Fars, ang Amerika ay inakusahan ng "pagpapatuloy ng kalokohan at kawalan ng seguridad" sa rehiyon at pagtatangka na ipatupad ang "iligal na naval blockade" laban sa Iran. Binigyang-diin ng Khatam al-Anbiya Headquarters na kung paanong pinatunayan ng armadong pwersa ng Iran sa larangan ng labanan, ang anumang banta at kalokohan mula sa "teroristang hukbo" ng Amerika ay hindi papabayaan.
Ang babalang ito ay inilabas sa panahon na ang Central Command ng Amerika (CENTCOM) noong Sabado ay nagpahayag na ang naval blockade laban sa Iran ay nananatiling ipinatutupad at hanggang Hulyo 25, ang mga pwersang Amerikano ay nagtagumpay na baguhin ang ruta ng 12 komersyal na barko, pahintuin ang 2 sasakyang-dagat, at siyasatin ang 2 iba pang barko. Ang Iran at Amerika ay pumirma ng isang memorandum of understanding noong nakaraang buwan upang wakasan ang digmaan, ayon sa kung saan, ang Iran ay nagbigay ng pahintulot sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz sa loob ng 60 araw. Gayunpaman, sinubukan ng Amerika na idaan ang mga barko sa isang iligal na ruta, na nagtulak sa Iran na isara ang koridor na ito.
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