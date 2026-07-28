Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Matinding babala ng Islamic Resistance ng Iraq sa Saudi Arabia
"Tinatanggihan namin ang mga paratang ng Saudi Arabia sa drone attacks mula sa Iraq / Kung ang Riyadh ay gagawa ng isang hakbang, makakatanggap ito ng isang nakapanghihinayang tugon."
Baghdad – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Islamic Resistance ng Iraq, isang network na binubuo ng mga Shiite group na sinusuportahan ng Iran na aktibo sa labas ng opisyal na military structure ng bansang ito, noong Lunes sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang pahayag, ay mariing tinanggihan ang mga paratang ng Saudi Arabia na ang drone attacks sa mga pasilidad ng langis ng bansang ito ay isinagawa mula sa teritoryo ng Iraq at tinawag itong "pekeng" at isang pagtatangka na "bigyang-katwiran ang kawalan ng kakayahang tumugon sa mga masakit na pag-atake ng Yemen." Idiniin ng grupong ito na ang anumang "hangal" na aksyon mula sa Riyadh ay haharap sa isang matigas at nakapanghihinayang reaksiyon.
Ang pahayag na ito ay inilabas bilang tugon sa paratang ng Ministry of Defense ng Saudi Arabia noong Lunes ng umaga na nag-ulat ito ng pagharang at pagwasak sa ilang drone na pinaputok mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis sa silangang rehiyon at Riyadh. Kasabay nito, ang Ansarullah ng Yemen ay umako rin ng responsibilidad para sa magkakahiwalay na drone attacks sa imprastraktura ng langis ng Saudi Arabia.
Si Ali Faleh al-Zaydi, Punong Ministro at Commander-in-Chief ng armadong pwersa ng Iraq, noong Lunes ay nag-utos sa mga security bodies na siyasatin ang paratang ng Saudi Arabia at idiniin na hindi papayagan ng Iraq ang paggamit ng teritoryo nito para sa pag-atake sa mga kalapit na bansa. Ang mga pagbabagong ito ay naganap sa panahon na ang mga tensyon sa rehiyon, kasunod ng 13 magkakasunod na gabi ng airstrike ng Amerika sa Iran, ay umabot sa kanilang rurok. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng karagdagang reaksiyon sa pahayag na ito.
..........
328
Your Comment