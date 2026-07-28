Video| Mga Watawat na Itinaas at mga Hakbang na Matatag sa Landas ni Al-Hussein

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Mga Watawat na Itinaas at mga Hakbang na Matatag sa Landas ni Al-Hussein — Isang Larawan ng Pananampalataya at Paglaban.
Ang mga watawat na itinaas at ang matatag na mga hakbang ng mga pilgrim sa daan patungo sa Karbala ay nagpapakita ng isang larawan ng pag-ibig at debosyon kay Sayyid al-Shuhada (Imam Hussein, sumakanya nawa ang kapayapaan). Ang mga pilgrim, na naglakbay mula sa iba't ibang panig ng mundo, ay nagpapakita ng kanilang walang-hanggang pagmamahal at katapatan sa Imam na nag-alay ng kanyang buhay para sa katarungan at katotohanan sa kapatagan ng Karbala.
Ang kanilang mga hakbang, bagaman mahirap at nakakapagod, ay puno ng determinasyon at pananampalataya, na nagpapaalala sa atin ng paglalakbay ni Imam Hussein at ng kanyang mga kasamahan, na humarap sa kamatayan nang may tapang at dignidad. Ang mga watawat na kanilang dinadala ay mga simbolo ng kanilang pangako na ipagpatuloy ang kanyang labanan laban sa paniniil at kawalang-katarungan, at upang ipagpatuloy ang kanyang mensahe ng pag-asa at kalayaan.
Ang tanawin ng mga pilgrim na nagkakaisa sa kanilang paglalakbay ay isang patunay na ang diwa ng Karbala ay nabubuhay sa mga puso ng mga mananampalataya, at ang kanilang pag-ibig kay Imam Hussein ay patuloy na magbibigay-inspirasyon sa mga susunod na henerasyon na manindigan para sa katotohanan at lumaban laban sa pang-aapi, anuman ang halaga.
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