Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinamaan ng artilerya ng Zionist regime ang mga kaburulan ng Ali al-Taher sa Nabatieh na matatagpuan sa timog Lebanon.
Gayundin, ang mga ulat tungkol sa ilang pagsabog sa paligid ng al-Qantara, Markaba sa Marjayoun, at Deir Siryan ay inilabas.
Nabatieh – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang artilerya ng Zionist regime madaling-araw ng Martes ay nagpaputok ng matinding pambobomba sa mga kaburulan ng "Ali al-Taher" sa lugar ng Nabatieh sa timog Lebanon. Ang mga lokal na mapagkukunan ay nag-ulat din ng ilang pagsabog sa labas ng al-Qantara, sa lugar ng Markaba sa Marjayoun, at sa nayon ng Deir Siryan, na nagpapahiwatig ng lawak ng mga pag-atake sa mga lugar sa hangganan.
Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa panahon na ang hukbo ng Lebanon noong Linggo ay nagpahayag na ang mga pwersang Israeli ay sistematikong patuloy na sinisira ang mga tirahan at binobomba ang iba't ibang lugar sa timog Lebanon kabilang ang Kfar Tebnit sa lalawigan ng Nabatieh, at ang mga hakbang na ito ay nagambala sa proseso ng kumpletong pag-deploy ng hukbo ng Lebanon sa rehiyon. Batay sa opisyal na estadistika ng Lebanon, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, ang mga pag-atake ng Israel sa bansang ito ay nag-iwan ng hindi bababa sa 4,330 patay, 12,236 sugatan, at higit sa isang milyong lumikas. Ang Hezbollah ng Lebanon ay dati ring tinanggihan ang framework agreement sa pamamagitan ng pamamagitan ng Amerika at inilarawan ito bilang "nagpapatatag sa pananakop ng Israel."
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