Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga ulat ng pag-atake sa isang gas field sa hilagang Iraq
Ang mga lokal na mapagkukunan noong madaling-araw ng Martes ay nag-ulat ng pag-atake sa gas field ng "Khor Mor" sa lalawigan ng Sulaymaniyah na matatagpuan sa rehiyon ng Kurdistan ng Iraq.
Kasabay nito, ang mga dayuhang combat drone ay lumilipad din sa himpapawid ng "Erbil," ang sentro ng rehiyon ng Kurdistan ng Iraq, patungo sa kanilang mga target.
Sulaymaniyah – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga lokal na mapagkukunan at pulisya ng Iraq noong madaling-araw ng Martes, Hulyo 28, ay nag-ulat ng paglitaw ng ilang malalakas na pagsabog sa mga lalawigan ng Erbil at Sulaymaniyah, kung saan ang estratehikong gas field ng "Khor Mor" sa Sulaymaniyah at ilang mga punong-tanggapan na kaanib sa mga grupong tutol sa Iran ay tinamaan. Ayon sa ulat ng Al Jazeera, hindi bababa sa apat na Iranian drone ang nagtarget ng mga lugar ng "Khalifan" at "Soran" sa hilagang-silangan ng Erbil, na nagdulot ng malawakang sunog at higit sa pitong pagsabog ang narinig malapit sa konsulado ng Amerika sa Erbil.
Kasabay ng mga pag-atakeng ito, higit sa sampung American fighter jet at drone ang lumipad sa himpapawid ng Erbil. Ang news network ng IRIB, na binanggit ang mga Iraqi source, ay nag-ulat din ng pagwasak sa isang American drone malapit sa Haditha Dam sa lalawigan ng Al-Anbar. Ang Khor Mor gas field, na pinamamahalaan ng kumpanyang Emirati na Dana Gas at siyang pangunahing tagapagbigay ng kuryente sa rehiyon ng Kurdistan, ay dati ring tinarget ng drone attack noong Nobyembre 27, 2025 at ang produksyon nito ay naabala. Ang Dana Gas noong kalagitnaan ng Hulyo ay sinuspinde ang operasyon nito dahil sa "mga seryosong banta."
Ang mga pag-atakeng ito ay naganap sa panahon na si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Lunes ay nagbabala na ang Washington ay handa na ipagpatuloy ang "napakalakas na military action" laban sa Iran. Ayon sa Axios, pansamantalang itinigil ni Trump ang mga nakaplanong pag-atake dahil sa kahilingan ng mga bansang tagapamagitan na bigyan muli ng pagkakataon ang diplomasya. Samantala, ipinahayag ng Iran na wala itong direktang negosasyon sa Amerika at ang komunikasyon ay isinasagawa lamang sa pamamagitan ng mga tagapamagitan tulad ng Pakistan at Qatar. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang mga opisyal ng Iraq at ng Kurdistan Region ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pag-atakeng ito.
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