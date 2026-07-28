Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Malaking pagbaba ng mga reserba ng Tomahawk at Patriot; 30 hanggang 50 porsyento ng mga missile ng Amerika ay naubos
Ang Wall Street Journal, sa isang ulat, ay sinuri ang kritikal na kalagayan ng mga reserba ng missile ng Amerika matapos ang halos limang buwan ng labanan sa digmaan sa Iran. Ang ulat na ito, na inilabas kahapon, ay nakatuon sa mga panloob na alalahanin ng pamahalaan ng Amerika tungkol sa matinding pagbaba ng mga reserba ng precision munitions, lalo na ang mga offensive at defense missiles.
Ayon sa mga pagsusuri ng Center for Strategic and International Studies (CSIS), ang mga reserba ng ilan sa mga missile na ito ay lubhang nabawasan: halimbawa, humigit-kumulang 30% ng mga Tomahawk, halos kalahati ng Patriot at THAAD, at isang malaking bahagi ng JASSM ay nabawasan.
Ang kumpletong muling pagtatayo ng mga reserbang ito ay maaaring tumagal ng 3 hanggang 6 na taon, kahit na may pagtaas ng produksyon.
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang Wall Street Journal, sa isang ulat, ay nagsiwalat ng pagkaantala sa pagdidiin ng mga pag-atake ng Amerika laban sa Iran dahil sa matinding pagbaba ng mga reserba ng mga defense missile. Ayon sa isinulat ng pahayagang ito, ang mga pwersang militar ng Amerika noong Biyernes ay handa na upang simulan ang isang matinding dalawang-linggong air campaign laban sa Iran, ngunit ang operasyong ito ay ipinagpaliban upang bigyan ng pagkakataon ang diplomasya at dahil din sa pag-aalala tungkol sa epekto nito sa mga reserbang bumababa ng Patriot interceptor missiles at iba pang defense system.
Batay sa mga pagtataya ng Center for Strategic and International Studies (CSIS), ang Amerika mula nang magsimula ang digmaan noong Pebrero 28 hanggang ngayon ay gumamit ng hindi bababa sa 1,500 Patriot interceptor missiles at ngayon ay may mas mababa sa 1,000 ng mga missile na ito sa mga bodega nito. Ipinakita ng pagsusuri ng CSIS na sa kabuuan, ang mga pwersang Amerikano ay gumamit ng humigit-kumulang isang-katlo ng kabuuang pre-war reserves ng pitong pangunahing precision munition sa unang 39 na araw ng digmaan sa Iran. Ang kalagayan ng THAAD defense system ay mas kritikal at ang mga pagtataya ay nagpapahiwatig na sa pagitan ng 190 hanggang 290 ng kabuuang 360 interceptor missiles ng sistemang ito — humigit-kumulang 80 porsyento ng mga reserba — ang nailunsad. Ang mga reserba ng SM-3 missiles ay nabawasan din ng higit sa 60 porsyento at sa opensibong panig, ang mga pwersang Amerikano ay naglunsad ng higit sa 1,000 Tomahawk missiles, 1,100 JASSM missiles, at ang karamihan ng limitadong reserba ng PrSM missiles.
Ang pag-aalala tungkol sa pagbaba ng mga estratehikong reserba ay lumampas din sa larangan ng digmaan sa Iran. Ayon sa ulat ng Wall Street Journal, ang ilang matataas na opisyal ng Amerika ay naniniwala na ang Amerika, dahil sa malawakang pagkonsumo ng mga munition sa digmaan sa Iran, ay walang kakayahan sa maikling panahon na ganap na ipatupad ang mga emergency plan para sa pagtatanggol sa Taiwan laban sa posibleng pag-atake ng China. Ang kumpletong muling pagtatayo ng mga naubos na arsenal na ito, depende sa uri ng missile, ay tatagal ng 3 hanggang 6 na taon. Samantala, ang kasalukuyang plano ng produksyon ng Pentagon ay nagpapahintulot lamang ng 15 Tomahawk missiles at 20 Patriots bawat buwan, at walang bagong kargamento ng THAAD system na inaasahan para sa taong 2026. Nagbabala ang CSIS na ang sitwasyong ito ay lumikha ng isang seryosong "short-term risk," kung saan ang digmaan sa isang makapangyarihang karibal tulad ng China ay gagamit ng mga munition sa mas mabilis na bilis kaysa sa labanan sa Ukraine.
..........
328
Your Comment