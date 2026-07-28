Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Opisyal ng kalusugan ng Yemen: Ang bilang ng mga pasyente ng kanser ay tumaas ng 100 porsyento dahil sa pagkubkob
Dr. Abdullah Thawaba, direktor ng National Cancer Treatment Center ng Yemen:
Ang bilang ng mga pasyente ng kanser mula nang magsimula ang pagsalakay sa bansa noong 2015 ay tumaas ng 100 porsyento.
Noong 2015, nagtala kami ng 4,200 bagong kaso ng kanser at noong 2025, ang bilang na ito ay umabot sa 8,300.
Maraming mga pasyente ang namatay dahil sa pagkaantala ng gamot kasunod ng pagsasara ng Sanaa International Airport.
Sanaa – Ahensyang Balita ng Al-Masirah – Dr. Abdullah Thawaba, direktor ng National Cancer Treatment Center ng Yemen, noong Martes, Hulyo 28, sa isang press conference, ay nag-ulat ng 100 porsyento na pagtaas sa mga bagong kaso ng kanser sa bansang ito sa nakalipas na isang dekada. Batay sa ibinigay na estadistika, noong 2015, 4,200 bagong kaso ang naitala, at ang bilang na ito ay umabot sa 8,300 noong 2025. Itinuring niya ang pangunahing dahilan ng pagtaas na ito bilang ang pang-ekonomiya at militar na pagkubkob at ang pagpapatuloy ng pag-uudyok ng digmaan ng koalisyon ng Saudi laban sa Yemen.
Si Thawaba, sa pagtukoy sa kritikal na kalagayan ng mga pasyente ng kanser, ay nagpahayag na marami sa kanila ang namatay dahil sa pagkaantala ng mahahalagang gamot kasunod ng pagsasara ng Sanaa International Airport at mga daungan sa dagat ng mga sumasalakay na pwersa. Ang World Health Organization ay dati ring nag-ulat sa isang ulat ng matinding kakulangan ng 550 nagliligtas-buhay na gamot sa Yemen. Ang humanitarian catastrophe na ito ay nangyayari sa panahon na ang hukbo ng Yemen ay naghahanda ng mga katumbas na tugon sa pamamagitan ng mga operasyon laban sa Saudi. Ngayon din, si Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, ay nag-ulat ng magkasanib na drone operation kasama ang Islamic Resistance ng Iraq laban sa mahahalagang target ng Israel sa Haifa port.
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