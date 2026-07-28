Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Si Trump ngayong Martes ay magho-host kina Netanyahu at Zelensky sa White House
Ayon sa ulat ng CNN, ang pokus ng pag-uusap nina Trump at Netanyahu ay ang digmaan sa Iran, ang proseso ng negosasyon sa Lebanon, at ang mga pagsisikap na palawakin ang Abraham Accords.
Sa pagpupulong kay Zelensky, ang dalawang panig ay inaasahang tatalakay tungkol sa proseso ng kapayapaan sa pagitan ng Russia at Ukraine.
Binawasan din ni Trump ang kahalagahan ng paratang ni Zelensky na ang Russia ay naglipat ng impormasyon tungkol sa mga military base ng Amerika sa Iran at sinabi: "Sa palagay ko hindi nila ginawa iyon; hindi bababa sa hindi sa mataas na antas."
Washington – Ahensyang Balita ng Reuters – Si Donald Trump, Pangulo ng Amerika, noong Martes, Hulyo 28, ay magho-host ng dalawang magkakahiwalay na pagpupulong kay Benjamin Netanyahu, Punong Ministro ng Zionist regime, at Volodymyr Zelensky, Pangulo ng Ukraine, sa White House. Batay sa inihayag na iskedyul, ang pagpupulong kay Zelensky ay gaganapin sa 9:30 ng umaga sa Oval Office at ang pagpupulong kay Netanyahu ay gaganapin sa 11:00 ng umaga sa parehong araw.
Ang pagpupulong nina Trump at Netanyahu, na itinuturing na ikawalong harapang pagpupulong nila mula nang magsimula ang ikalawang termino ni Trump bilang pangulo, ay ang kanilang unang direktang pag-uusap mula nang magsimula ang digmaan laban sa Iran noong huling bahagi ng Pebrero. Si Netanyahu, bago umalis patungong Washington, ay tinawag ang Iran na "nasa tuktok ng agenda" ng pulong na ito at idiniin na "ang aming layunin ay mapanatili ang seguridad at gayundin ang palawakin ang bilog ng kapayapaan sa paligid namin." Bukod sa digmaan sa Iran, ang dalawang lider ay tatalakay tungkol sa pagpapatupad ng framework agreement na sinusuportahan ng Amerika sa Lebanon na ang pagpapatupad nito sa lupa ay nahaharap sa mga hamon, at ang pagsisikap na palawakin ang Abraham Accords sa mga bagong bansa. Habang si Trump noong Lunes ay umamin ng "maliit na hindi pagkakasundo" kay Netanyahu tungkol sa Iran, idiniin niya na sila ay nananatiling "napakalapit." Si Netanyahu naman ay dati nang tinawag ang mga hindi pagkakasundo bilang "taktikal" at idiniin ang pagkakahanay sa mga layunin ng digmaan.
Ang pagpupulong nina Trump at Zelensky ay gaganapin din sa panahon na ang Kyiv ay naghahanap ng suporta ng Washington upang wakasan ang digmaan sa Russia. Isang opisyal ng White House ang nagsabi tungkol dito: "Ngayon na ang oras upang wakasan ang digmaan." Ito ay itinuturing na ikalawang harapang pagpupulong ng dalawang lider mula noong Oktubre 2025; isang pulong na maaaring maging mapagpasiya. Binawasan din ni Trump ang kahalagahan ng paratang ni Zelensky na ang Russia ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga military base ng Amerika sa Iran at sinabi: "Sa palagay ko hindi nila ginawa iyon; hindi bababa sa hindi sa mataas na antas." Gayunpaman, idinagdag niya na tatanungin niya si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, tungkol sa isyung ito.
Dapat tandaan na ang parehong lider, pagkatapos ng kanilang pagpupulong kay Trump, ay inaasahang dadalo sa libing ni Lindsey Graham, ang yumaong Republikano na senador, sa Washington.
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