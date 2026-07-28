Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pinakamalaking pasilidad ng pagpino ng Saudi Arabia ay tumigil sa operasyon
Ang kumpanyang Aramco ng Saudi Arabia, kasunod ng drone attacks ng Yemen, ay tumigil sa operasyon ng pinakamalaking complex ng pagproseso ng langis nito sa Buqayq.
Ilang oras na ang nakalipas, inihayag ng Yemen na tinarget nito ang pipeline ng langis mula sa silangang Saudi Arabia; ang parehong pipeline na nagdadala ng langis sa Yanbu port sa Red Sea nang hindi nangangailangang dumaan sa Strait of Hormuz.
Kasunod ng pag-atakeng ito, itinigil ng Aramco ang lahat ng operasyon nito sa pasilidad na ito at nagsimula ng emergency flaring operations sa ilang production site.
Sanaa/Riyadh – Ahensyang Balita ng Reuters – Ang mga inilabas na satellite images mula sa Buqayq facility ay nagpapahiwatig ng malawakang pinsala sa mahalagang complex na ito. Batay sa pagsusuri ng mga larawan, sa anim na pangunahing yunit ng pagproseso ng krudo, apat na yunit ang nagtamo ng malubhang pinsala at dalawang iba pang yunit ay ganap na nawala sa operasyon. Ang pasilidad na ito, na nagproseso ng humigit-kumulang 7 milyong bariles ng langis araw-araw, ay nagbibigay ng humigit-kumulang 7 porsyento ng pandaigdigang suplay ng langis.
Kinumpirma ni Yahya Saree, tagapagsalita ng armadong pwersa ng Yemen, ang operasyong ito at tinawag itong tugon sa "paglabag ng mga drone ng Saudi regime sa airspace ng Yemen." Ang mga pag-atakeng ito ay isinagawa sa loob ng ekwasyon ng "pagkubkob laban sa pagkubkob" at "pagtindi laban sa pagtindi." Dati ring nag-ulat ang Yemen ng pagbabawal sa paglalayag para sa mga barkong Saudi sa Bab el-Mandeb at tinarget ang dalawang Saudi tanker.
Ang East-West pipeline (Petroline), bilang mahalagang arterya ng Riyadh upang iwasan ang Strait of Hormuz, sa mga nakalipas na buwan, sa pagtaas ng mga tensyon sa rehiyon, ay umabot sa maximum na kapasidad na 7 milyong bariles bawat araw. Gayunpaman, ang sabay-sabay na pag-atake sa pinagmulan ng pipeline na ito sa Buqayq at gayundin sa mga pasilidad ng Yanbu at Jizan sa mga nakaraang araw ay naglagay sa Saudi Arabia sa isang walang-pantayong estratehikong pagkakasikip. Nagbabala ang mga eksperto sa enerhiya na ang anumang patuloy na banta laban sa pipeline na ito at sa mga terminal ng Yanbu ay maglalagay ng presyon sa pag-export ng langis ng rehiyon mula sa dalawang harapan at magdudulot ng mabibigat na shock sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang Aramco at ang mga opisyal ng Saudi ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa lawak ng pinsalang ito.
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