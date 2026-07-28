Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Atlantic: Hindi mapipilit ni Trump ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz
Ang Amerikanong magasin na Atlantic, sa isang artikulong may pamagat na "Ang oras ay nauubos at hindi mapipilit ni Trump ang Iran na buksan ang Strait of Hormuz," ay sumulat:
Ang digmaan sa Iran ay hindi lamang nabigo na patatagin ang kontrol ng Amerika sa Strait of Hormuz, kundi inilagay ang White House sa isang estratehikong dead end.
Washington – Magasing Atlantic – Ang Amerikanong publikasyong ito, sa isang pagsusuri na isinulat ni Greeme Wood, ay sinuri ang estratehikong dead end ng pamahalaan ni Donald Trump tungkol sa Strait of Hormuz. Batay sa ulat na ito, si Trump mismo noong Hunyo sa pangwakas na pulong ng G7 sa Evian-les-Bains, France ay umamin na ang pagpapatuloy ng pambobomba ay hindi magbubukas sa Strait of Hormuz at hangga't nagpapatuloy ang digmaan, ang mga komersyal na barko ay iiwas sa daang ito at ang mga emergency reserve ng langis ay mauubos.
Sa kabila ng kamalayang ito, ang Washington mula noong kalagitnaan ng Hulyo ay nagpatuloy ng malawakang airstrike laban sa Iran at tinarget ang mga coastal monitoring facility, ammunition depots, tulay, tunnel, riles, paliparan, at imprastraktura ng kuryente ng bansang ito. Gayunpaman, ang mga pag-atakeng ito ay hindi lamang nabigo na magbukas ng Strait of Hormuz, kundi ang Iran, sa pamamagitan ng missile at drone response, ay tinarget ang mga base ng Amerika sa Bahrain, Iraq, Jordan, Kuwait, at Qatar at pinagdiinan din ang mga pag-atake nito sa mga pasilidad ng langis at komersyal na barko.
Itinuturing ng may-akda ng artikulo ang ugat ng pagbagsak ng tigil-putukan sa pagkakaiba ng interpretasyon ng dalawang panig sa artikulo 5 ng memorandum of understanding, ayon sa kung saan, ang Iran ay "gagamit ng pinakamahusay na pagsisikap nito upang magbigay ng mga kaayusan para sa ligtas na pagdaan ng mga komersyal na barko nang walang bayad, sa loob ng 60 araw, mula sa Persian Gulf patungo sa Arabian Sea at pabalik." Binigyang-kahulugan ng White House ang probisyong ito bilang pangako ng Iran na ganap na buksan ang kipot nang walang pagbubuwis, habang itinuring ito ng Tehran bilang pahintulot na pamahalaan at kontrolin ang pagdaan sa pamamagitan ng mga rutang inaprubahan nito. Ayon sa isinulat ng Atlantic, ang Iran ay nagkamali ng malubhang kalkulasyon at kung ito ay naging mapagparaya, maaari itong nakinabang sa mga economic advantages sa loob ng 60 araw at pagkatapos ay unti-unting magpataw ng mga bayad sa pagdaan, ngunit ang mabilis na pagdidiin ng mga tensyon ay nagpilit kay Trump na gumanti.
Sa pagpapatuloy ng pagsusuring ito, nakasaad na ang karagdagang pagdidiin ng mga tensyon ay malamang; isinaalang-alang ni Trump ang pag-atake sa "Pickaxe Mountain" at sinuri rin ang limitadong ground operations kabilang ang pananakop sa Kharg Island — isa sa pinakamahalagang export terminal ng langis ng Iran. Gayunpaman, binigyang-diin ng Atlantic na si Trump ngayon ay nahaharap sa limitadong mga opsyon: pagtanggap sa mabibigat na gastos ng isang digmaan ng pagkapagod, karagdagang pagdidiin ng mga tensyon, o pag-urong. Napagpasyahan ng magasing ito na ang digmaan sa Iran ay hindi lamang nabigo na patatagin ang kontrol ng Amerika sa Strait of Hormuz, kundi inilagay ang White House sa isang dead end na walang madaling solusyon.
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