Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagbibigay-diin ng Coordination Framework ng Iraq sa pagsalungat sa paggamit ng teritoryo ng bansang ito laban sa ibang mga bansa
Muling binigyang-diin ng Shiite Coordination Framework coalition ng Iraq ang pagsalungat nito sa paggamit ng teritoryo ng bansang ito para sa pag-atake sa ibang mga bansa.
Sa pulong ng koalisyong ito, si Ali al-Zaydi, Punong Ministro ng Iraq, ay nagpakita ng ulat ng kanyang kamakailang paglalakbay sa Tehran at ng kanyang mga pagpupulong sa mga pinuno ng Iran. Ang mga pinuno ng Coordination Framework ay nagpasalamat din sa mga panlabas na hakbang ng pamahalaan at sa papel nito sa pagpapalakas ng relasyon ng Iraq sa ibang mga bansa.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Ang Shiite Coordination Framework coalition ng Iraq, noong gabi ng Lunes, Hulyo 27, sa ika-285 na regular na pulong nito na ginanap sa opisina ng Iraq Foundation Coalition sa ilalim ng pamumuno ni Mohsen al-Mandalawi, ay muling nagbigay-diin sa matinding pagsalungat nito sa paggamit ng teritoryo ng bansang ito para sa pag-atake sa ibang mga bansa. Ang koalisyon na ito, na kinabibilangan ng mga partidong malapit sa sistema ng Islamic Republic of Iran, ay nagbabala sa kanyang pahayag na ang anumang military action mula sa teritoryo ng Iraq ay ituturing na hayagang paglabag sa pambansang soberanya ng bansang ito at magdadala nito sa mga labanan na hindi makabubuti sa seguridad at interes ng mamamayang Iraq.
Sa pulong na ito, si Ali al-Zaydi, Punong Ministro ng Iraq, ay nagpakita ng kumpletong ulat ng kanyang kamakailang paglalakbay sa Tehran at ng kanyang mga pagpupulong sa mga matataas na opisyal ng Islamic Republic of Iran. Ang mga pinuno ng Coordination Framework, habang nakikinig sa ulat na ito, ay pinuri ang mga diplomatikong hakbang ng pamahalaan sa panlabas na larangan at tinasa ang mga ito bilang epektibo sa pagpapalakas ng relasyon ng Iraq sa ibang mga bansa. Binigyang-diin din ng koalisyon na ito ang suporta nito sa mga pagsisikap ng pamahalaan na labanan ang katiwalian at ang monopolyo ng armas sa kamay ng pamahalaan.
Ang pahayag ng Coordination Framework, sa pagtukoy sa sensitibong kalagayan ng rehiyon, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na manatili sa mga diplomatikong at pampulitikang solusyon upang malutas ang mga krisis at nagbabala laban sa anumang military action na magsasapanganib sa katatagan ng rehiyon. Ang pagtayo sa posisyong ito ay ginagawa sa panahon na ang military tensions sa pagitan ng Iran at Amerika sa mga nakalipas na linggo ay umabot sa kanilang rurok at ang mga alalahanin tungkol sa paggamit ng teritoryo ng Iraq para sa mga pag-atake laban sa mga kalapit na bansa ay tumaas.
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