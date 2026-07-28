Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Putin: Ang mga mabilis na sasakyang-dagat ng Iran ay may epektibong pagganap sa labanan sa Amerika
Sinabi ni Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, sa kanyang pagpupulong sa mga kumander at military personnel ng naval fleet ng kanyang bansa: Matagumpay na ginamit ng Iran ang "mosquito fleet" na binubuo ng maliliit at mabilis na sasakyang-dagat sa panahon ng military conflict sa Amerika.
Idinagdag niya: Ang mga sasakyang-dagat na ito ay nagpakita ng lubos na epektibong pagganap sa panahon ng labanan.
Saint Petersburg – Ahensyang Balita ng Sputnik – Si Vladimir Putin, Pangulo ng Russia, noong Lunes ng gabi sa kanyang pagpupulong sa mga kumander at military personnel ng naval fleet ng kanyang bansa sa Saint Petersburg, sa pagtukoy sa field experiences ng digmaan ng Amerika at Iran, ay pinuri ang pagiging epektibo ng "mosquito fleet" ng Islamic Republic sa rehiyon at hinimok ang Russian Navy na isama ang mga ganitong kakayahan sa kanilang development agenda.
Si Putin, na nagsasalita sa harap ng naval forces, ay hindi itinuring ang terminong "mosquito fleet" bilang isang bagong kababalaghan, ngunit binigyang-diin na ang maliliit at mabilis na sasakyang-dagat ng Iran, sa pamamagitan ng paggamit ng asymmetric tactics, ay nakapagsagawa ng mga epektibong operasyon laban sa mga naval target ng kaaway sa Persian Gulf at Strait of Hormuz conflict. Idiniin niya na ang karanasang ito ay maaaring maging inspirasyon para sa Russian fleet upang palakasin ang naval deterrence at pataasin ang operational agility. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang military tensions ng Iran at Amerika sa tubig ng Persian Gulf ay umabot sa kanilang rurok at ang mga opisyal ng Moscow ay dati nang nagbigay-diin sa pangangailangan na igalang ang maritime sovereignty ng Tehran.
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