Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Iniulat ng mga Iraqi Source ang Pag-atake sa Armory ng mga Separatistang Teroristang Grupo sa Sulaymaniyah, Iraq; Nagdulot ng Malaking Pagsabog at Sunog.
Iniulat ng mga Iraqi source ang isang pag-atake sa isang bodega ng armas na pag-aari ng mga separatistang teroristang grupo sa Sulaymaniyah, Iraq . Ang lungsod ng Sulaymaniyah ay matatagpuan sa silangang rehiyon ng Kurdistan ng Iraq, malapit sa hangganan ng Iran. Ayon sa mga ulat, ang pag-atake ay naglalayon sa isang arsenal ng mga armas na kilala bilang "Al-Barutkhana," na matatagpuan sa likod ng Tasluja checkpoint malapit sa 100-meter road ng lungsod . Ang pag-atake ay nagdulot ng malaking sunog at isang serye ng mga pagsabog sa loob ng pasilidad . Ang mga awtoridad ay naglunsad ng isang imbestigasyon upang matukoy ang lawak ng pinsala at ang mga responsable, bagaman ang mga detalye tungkol sa posibleng mga nasawi ay nananatiling hindi malinaw . Wala pang partido ang nag-claim ng responsibilidad para sa pag-atake .
Ang pag-atake na ito ay ang pinakabago sa isang serye ng mga pag-atake ng Iran sa mga base ng mga separatistang grupong ito sa rehiyon ng Kurdistan ng Iraq , na naglalayon sa mga posisyon ng mga grupong gaya ng Komala Party of Iranian Kurdistan . Ang Iran ay matagal nang tumingin sa rehiyon ng Kurdistan ng Iraq bilang isang base para sa mga grupong ito at nagbabala na hindi nito titiisin ang anumang masamang gawain mula sa teritoryo ng Iraq, na nakalaan ang karapatang gumawa ng mga kinakailangang hakbang upang protektahan ang mga hangganan nito .
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