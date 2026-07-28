Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Narito ang Dahilan ng Pambobomba sa Minab School! — Ang Tunay na Motibo sa Likod ng Krimen Laban sa mga Inosenteng Bata.
Ang pag-atake ng Amerika sa paaralan ng Shajara Tayyiba sa Minab, na ikinasawi ng mahigit 100 bata at ilang guro, ay isang krimen na sumasalungat sa lahat ng pamantayan ng internasyonal na batas at sangkatauhan. Ayon sa mga ulat, ang paaralan ay tinamaan ng isang American missile na naglalayon sa isang "military target" sa lugar, ngunit ang katotohanan ay ang paaralan ay isang sibilyang pasilidad na walang kinalaman sa anumang military activity.
Ang pag-atakeng ito ay nagdulot ng malawakang pagkondena sa buong mundo at nagpapakita ng kawalang-galang ng Amerika sa buhay ng mga inosenteng sibilyan. Ayon sa mga pagsisiyasat, ang pag-atake ay bahagi ng isang mas malawak na kampanya ng Amerika upang pahinain ang moral ng mga Iranian at sirain ang kanilang imprastraktura, ngunit ang target ng paaralan ay isang malinaw na paglabag sa Geneva Conventions, na nagpoprotekta sa mga sibilyan at mga pasilidad na sibilyan sa panahon ng digmaan.
Ang mga pamilya ng mga biktima ay nanawagan sa internasyonal na komunidad na magsagawa ng isang independiyenteng pagsisiyasat sa insidente at managot ang mga responsable. Binigyang-diin nila na ang mga bata ay walang kasalanan at ang kanilang pagkamatay ay isang trahedya na hindi dapat balewalain. Ang pag-atake sa Minab school ay isang paalala ng malupit na katotohanan ng digmaan at ang pangangailangan na protektahan ang mga sibilyan mula sa karahasan, at ito ay isang tawag sa mundo na kumilos upang wakasan ang impunity ng mga kriminal sa digmaan.
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