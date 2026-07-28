Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pumasok si Netanyahu sa Washington para sa pakikipagkita kay Trump
Inulat ng media ng Zionist regime na ang punong ministro ng rehimeng ito ay pumasok sa kabisera ng Amerika madaling-araw ng Martes sa kanyang ikapitong paglalakbay sa Washington mula nang bumalik si Donald Trump sa White House.
Washington – Media ng Zionist regime – Si Benjamin Netanyahu, punong ministro ng Zionist regime, madaling-araw ng Martes, Hulyo 28, 2026, sa kanyang ikapitong paglalakbay sa Estados Unidos mula nang bumalik si Donald Trump sa White House, ay pumasok sa Washington. Ang paglalakbay na ito, na inihayag na dati, ay isinasagawa sa mga kondisyon kung saan ang relasyon sa pagitan ng Tel Aviv at Washington sa pamamahala ng digmaan laban sa Iran at sa paraan ng pagharap sa axis of resistance ay sinamahan ng mga estratehikong hindi pagkakasundo.
Ang opisina ng punong ministro ng Zionist regime ay dati nang nagpahayag na si Netanyahu sa paglalakbay na ito ay makikipag-usap kay Trump tungkol sa "mga nuclear threats ng Iran, pagpapalakas ng military cooperation, at pagpapalawak ng Abraham Accords." Gayunpaman, ang ilang Hebrew-language media ay nag-ulat na ang pulong na ito ay maaaring ang huling pagkakataon para sa ganap na koordinasyon bago ang anumang posibleng pagdidiin sa rehiyon, dahil si Netanyahu sa mga nakalipas na linggo ay nagpahayag ng kawalang-kasiyahan sa pansamantalang pagtigil ng mga pag-atake ng Amerika at sa pagsisimula ng likod-ng-eksenang negosasyon ng Oman sa Iran.
Dapat tandaan na si Netanyahu, pagkatapos ng opisyal na pagtanggap sa paliparan, ay inaasahang magiging panauhin sa tanghalian ni Mike Johnson, tagapagsalita ng Kapulungan ng mga Kinatawan ng Amerika ngayong hapon, at ang pangunahing pagpupulong niya kay Trump ay gaganapin sa ika-11 ng umaga ayon sa lokal na oras sa Oval Office ng White House.
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