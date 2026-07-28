Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pangkalahatang Kalihim ng Islamic Motalefeh Party: Ang tanging paraan upang malampasan ang hybrid war ay ang pagsunod sa pamumuno at pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa
Si Mohammad Ali Amani, Pangkalahatang Kalihim ng Islamic Motalefeh Party, sa pagpuna sa mga ekstremista at hindi makatwirang pag-uugali, ay nagsabi: Sa panahon na ang bansa ay nahaharap sa mga pagsasabwatan at pag-uudyok ng digmaan ng kaaway, higit kailanman kailangan nating mapanatili ang panloob na pagkakaisa, palakasin ang panlipunang pagkakabuklod, at umiwas sa mga pag-uugaling nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi.
Binigyang-diin niya: Ang mga pag-uugaling nasa labas ng balangkas ng batas at kolektibong katwiran ay nagdudulot lamang ng paglala ng mga panlipunang pagkakabaha-bahagi at pagbibigay ng pagkakataon sa kaaway na samantalahin ang mga ito. Idinagdag ni Amani: Ang paglampas sa mahihirap na kalagayan ay nangangailangan ng pagkakaisa, rasyonalidad, pakikiramay, pagtitiis, at pag-iwas sa paglikha ng polarisasyon.
Tehran – Ahensyang Balita ng Tasnim – Si Mohammad Ali Amani, Pangkalahatang Kalihim ng Islamic Motalefeh Party, noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa pulong ng konsultasyon ng partidong ito, sa pagtukoy sa kasalukuyang sensitibong kalagayan ng bansa at pagdidiin ng hybrid war ng kaaway, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na umiwas sa mga pag-uugaling nagdudulot ng pagkakabaha-bahagi at palakasin ang pambansang pagkakaisa. Sa pagpuna sa ilang ekstremistang posisyon na ayon sa kanya ay "hindi makatwiran at hindi ayon sa sharia," nagbabala siya na ang mga ganitong aksyon ay makakabuti lamang sa kaaway at magiging batayan ng pagtaas ng mga panloob na pagkakabaha-bahagi.
Si Amani, sa pagpapahayag na "ang kaaway ay naghahanap na magtanim ng kawalan ng pag-asa at lumikha ng polarisasyon sa lipunan," ay nagpahiwatig na ang tanging paraan upang malampasan ang mga panlabas na panggigipit ay ang pagsunod sa pamumuno at pagpapanatili ng pambansang pagkakaisa. Binigyang-diin din niya ang pangangailangan ng pakikiramay at pagtitiis sa harap ng mga pagsasabwatan ng kaaway at sinabi na ang pagkamit nito ay nangangailangan ng kolektibong rasyonalidad at pag-iwas sa anumang aksyon na nasa labas ng balangkas ng batas. Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang bansa ay nahaharap sa isang hanay ng mga seguridad at pang-ekonomiyang hamon na dulot ng military war at dayuhang mga sanction.
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