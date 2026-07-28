Video| Pagkukuwentong Punong-Puno ng Pighati ni Ayatollah Javadi Amoli Tungkol sa Pagpanaw ng Martir na Lider ng Rebolusyon: "Nawala Ko ang Aking 70-t

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Pagkukuwentong Punong-Puno ng Pighati ni Ayatollah Javadi Amoli Tungkol sa Pagpanaw ng Martir na Lider ng Rebolusyon: "Nawala Ko ang Aking 70-taong Pakikipagkaibigan" — Isang Testamento ng Isang Walang-Hanggang Ugnayan.
Si Ayatollah Javadi Amoli, isa sa mga pinakatanyag na iskolar ng Shiite at isang mataas na awtoridad sa relihiyon, ay nagpahayag ng kanyang matinding kalungkutan sa pagpanaw ng martir na lider ng Rebolusyon, si Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Sa isang emosyonal na pahayag na may tinig na puno ng pighati, sinabi niya: "Nawala ko ang aking 70-taong pakikipagkaibigan." Ang kanyang mga salita ay sumasalamin sa malalim na ugnayan sa pagitan ng dalawang lider, na nag-ugat sa mga dekada ng magkasanib na paglilingkod sa Islam at sa rebolusyon.
Si Ayatollah Javadi Amoli, na kilala sa kanyang malalim na kaalaman sa Qur'an at pilosopiya, ay nagsalita tungkol sa mga araw ng kanilang pakikipagkaibigan, na nagsimula noong panahon ng kanilang pag-aaral sa Qom at nagpatuloy sa buong rebolusyonaryong pakikibaka at pagkatapos nito. Inilarawan niya ang martir na lider bilang isang tao ng hindi matatawarang karunungan, katapatan, at pagiging simple, na ang kanyang buhay ay isang halimbawa ng tunay na paglilingkod sa sangkatauhan at sa Diyos. Ang kanyang pagkawala ay isang malaking dagok hindi lamang sa kanyang pamilya at mga kaibigan kundi sa buong mundo ng Islam, na nawalan ng isa sa mga pinakamahusay na lider nito.
Ang pahayag ni Ayatollah Javadi Amoli ay nagdulot ng malawakang damdamin sa mga mananampalataya, na nagpapakita ng lalim ng paggalang at pagmamahal na nararamdaman ng mga iskolar at mga tao para sa martir na lider. Ang kanyang mga salita ay isang paalala ng walang-hanggang ugnayan sa pagitan ng mga lider ng relihiyon at ng kanilang mga tagasunod, at ang kanilang magkasanib na pangako na ipagpatuloy ang landas ng katotohanan at katarungan. Sa kanyang pangungulila, hinimok niya ang lahat na manatiling matatag at magkaisa sa pagtataguyod ng mga mithiin ng rebolusyon, na ang martir na lider ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanila.
...........
328
Your Comment