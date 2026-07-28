Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-New York – Ahensyang Balita ng Associated Press – Ang diplomatikong tensyon sa pagitan ng Amerika at France ay umabot sa pulong ng Security Council ng United Nations tungkol sa Ukraine at ang delegasyong Amerikano ay umalis sa pulong bilang protesta sa mga pahayag ng kanilang European ally.
Ang hakbang na ito ay ginawa matapos ang General Assembly ng United Nations, noong Biyernes, Hulyo 24, na may napakalaking mayorya ng 144 na boto pabor laban sa 10 boto laban at 13 abstention, ay nagpalawig ng apat-na-taong termino ni Volker Türk bilang UN High Commissioner for Human Rights. Ang mga boto laban ay naitala mula sa Amerika, Russia, Israel, at ilang iba pang mga bansa; habang ang France ay isa sa mga pangunahing tagasuporta ng pagpapanatili kay Türk.
Kasunod ng pagboto na ito, ang representasyon ng France sa Geneva, sa pamamagitan ng pagpapalabas ng isang mensahe sa social network na X, ay inakusahan ang Amerika ng "paghihiwalay" at pagtatabi sa nangungunang papel nito sa larangan ng karapatang pantao. Sa pulong ng Security Council, ang kinatawang kinatawan ng Amerika, sa pagpapahayag na ang delegasyon ng kanyang bansa ay hindi dadalo sa mga pulong hangga't hindi itinitigil ng France ang "mapang-abusong retorika" nito, ay umalis sa bulwagan. Si Dan Negrea, kinatawang kinatawan ng Amerika, ay tinawag ang mga pahayag ng France bilang "mapagkunwaring pagpapakita."
Sa kabilang banda, ang kinatawan ng France sa Security Council, sa pagtukoy sa pangako ng Paris sa kalayaan ng United Nations, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng katawang ito na kumilos. Ang pagtatalong ito ay naganap sa panahon na si Volker Türk ay isa sa mga matatag na kritiko ng digmaan ng Russia sa Ukraine at ng mga aksyon ng Israel sa Gaza at nanawagan para sa pagsisiyasat sa mga namatay sa mga detention center ng Amerika.
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