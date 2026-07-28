Video| Ano ang Alam Natin Tungkol sa mga Krimen ng Enero 8, 2026 sa Malek Shahr, Isfahan? — Isang Pagsusuri sa mga Pangyayari.

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Ano ang Alam Natin Tungkol sa mga Krimen ng Enero 8, 2026 sa Malek Shahr, Isfahan? — Isang Pagsusuri sa mga Pangyayari.
Ang parusang kamatayan sa tatlong salarin ng teroristang insidente noong Enero 8, 2026 (18 Dey 1404) sa Malek Shahr square, Isfahan, ay isinagawa kamakailan. Ayon sa mga inilabas na ulat, ang mga indibidwal na ito, matapos itali ang mga opisyal ng pulisya sa isang poste, ay gumamit ng mga bato, at pagkatapos ay binuhusan sila ng gasolina at sinunog, na nagdulot ng matinding pinsala sa mga opisyal, at pagkatapos ay inatake sila gamit ang mga kutsilyo at machete. Ang insidenteng ito ay naganap sa gitna ng malawakang kaguluhan sa buong Iran noong panahong iyon.
Ang petsang Enero 8, 2026, ay bahagi ng isang mas malawak na alon ng mga protesta na kumalat sa buong Iran. Ang mga kaguluhang ito, na nagsimula noong Disyembre 28, 2025, bilang mga protesta laban sa pagtaas ng presyo at pagbagsak ng halaga ng pera, ay mabilis na naging isang pampulitikang kilusan na humihiling ng pagbabago sa rehimen . Ang mga protesta ay kumalat sa mahigit 25 sa 31 na lalawigan ng Iran , at ang mga pamahalaan ay gumamit ng malupit na puwersa upang sugpuin ang mga ito .
Sa partikular, ang lalawigan ng Isfahan ay naging isa sa mga pinakamadugong lugar ng pagsupil. Ang mga ulat mula sa mga independenteng organisasyon ay naglalarawan ng malawakang paggamit ng mga live ammunition ng mga puwersa ng seguridad laban sa mga nagpoprotesta at mga sibilyan noong Enero 8 at 9, na nagresulta sa daan-daang pagkamatay sa buong lalawigan . Ayon sa mga testimonya, ang pagpatay ay walang pinipili, na may mga ulat ng puwersa ng seguridad na bumaril sa mga tao sa mga bubong, mga dumadaan, at maging sa mga nagbibigay ng paunang lunas . Iniulat din ng mga saksi ang paglusob ng mga puwersa ng seguridad sa mga ospital upang arestuhin ang mga sugatang nagpoprotesta at kumpiskahin ang mga rekord ng medikal upang itago ang lawak ng karahasan .
Bagama't ang ulat na ibinigay ay nakatuon sa krimen laban sa mga opisyal ng pulisya noong Enero 8, ang konteksto ng araw na iyon ay isa sa malawak na kaguluhan at malupit na pagsupil. Ang mga protesta sa mga lungsod tulad ng Najafabad ay nagsasangkot ng mga pagsasara ng kuryente na tila sadyang ginawa upang mapadali ang isang nakamamatay na crackdown . Ang mga pwersa ng seguridad ay nagpaputok ng mga bala sa mga pulutong, na walang pinipili sa pagitan ng mga demonstrador at mga nanonood lamang . Ang pagbitay sa tatlong indibidwal ay iniharap bilang parusa sa isang partikular na marahas na krimen, ngunit ito ay bahagi ng isang mas malaking tugon ng estado sa pinakamalaking hamon sa pamumuno nito sa loob ng maraming taon.
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