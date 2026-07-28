Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -: Balitang ABNA24:-Amerikanong Diplomat: Ang mga Tao ay Pagod at Nasaktan sa Digmaan — Walang Malinaw na Estratehiya ang Amerika upang Wakasan ang Digmaan.
Sinabi ng Amerikanong diplomat at politiko na si Joseph Westphal: "Ang mga tao ng Amerika ay hindi lamang pagod at nadismaya sa digmaang ito, kundi sila ay nasaktan din nito." Idinagdag niya: "Walang exit strategy mula sa hidwaang ito na maaaring ipahayag ng pangulo bilang isang tagumpay." Sa pagtukoy sa patuloy na missile at drone attacks ng Iran at ang pagsasara ng Strait of Hormuz, binigyang-diin ni Westphal na ang Iran ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan.
Binigyang-diin ng diplomat na ang digmaan ay nagdulot ng matinding pagdurusa sa mga Amerikano, hindi lamang sa mga tuntunin ng mga kaswalti kundi pati na rin sa ekonomiya, na may pagtaas ng mga presyo ng gasolina at mga bilihin na nagpapahirap sa mga pamilya. Idinagdag niya na ang gobyerno ay nabigo na ipaliwanag sa publiko kung ano ang eksaktong layunin ng digmaan at kung kailan ito magtatapos, na lumilikha ng isang kapaligiran ng kawalan ng tiwala at pagkabigo.
Si Westphal, na nagsilbi bilang isang mataas na opisyal sa Pentagon at sa State Department, ay nagbabala na ang patuloy na digmaan ay nagpapahina sa posisyon ng Amerika sa mundo at nagpapalakas sa mga kaaway nito. Ayon sa kanya, ang Iran ay lumitaw bilang isang mas malakas na kapangyarihan, at ang Amerika ay dapat na muling isaalang-alang ang kanyang diskarte upang maiwasan ang mas malalaking pagkalugi. Ang kanyang mga pahayag ay sumasalamin sa lumalaking pag-aalinlangan sa loob ng mga lupon ng patakarang panlabas ng Amerika tungkol sa kakayahan ng administrasyon na pamahalaan ang krisis at protektahan ang mga interes ng bansa.
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