Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Opisyal ng UN: Naitala namin ang mga krimen sa digmaan ng Israel sa Lebanon
Sinabi ng UN High Commissioner for Human Rights na naitala nila ang mga paglabag ng Israel sa internasyonal na batas sa Lebanon, ang ilan sa mga ito ay maaaring ituring na mga krimen sa digmaan.
Volker Türk: May seryosong pag-aalala tungkol sa malawakang paglilipat sa timog Lebanon at ang opisina ng karapatang pantao ng UN ay nagsasagawa ng dokumentasyon ng mga paglabag ng lahat ng panig.
Beirut – Ahensyang Balita ng Anadolu – Si Volker Türk, UN High Commissioner for Human Rights, noong Lunes sa pagtatapos ng kanyang apat-na-araw na paglalakbay sa Lebanon, sa isang press conference sa Beirut, ay nagpahayag na ang kanyang opisina ay nakapagtala ng "malawakang paglabag sa internasyonal na humanitarian law" sa Lebanon, ang ilan sa mga ito ay "maaaring ituring na mga krimen sa digmaan." Si Türk, sa pagtukoy sa pagpapatuloy ng airstrike at paggamit ng explosive weapons sa mga mataong lugar, ay nagbabala tungkol sa mabibigat na sibilyang nasawi, malawakang pagkawasak, at malawakang paglilipat, at idiniin na maraming mga pamayanan sa timog ng Litani River ang ganap na nawasak.
Ayon sa mga Lebanese source, mula noong Marso 2 hanggang ngayon, higit sa 4,300 katao ang napatay sa Lebanon at higit sa 12,200 iba pa ang nasugatan, kabilang ang higit sa 135 medical personnel at ilang mga mamamahayag. Si Türk, na bumisita sa isang paaralang ginawang kanlungan, ay nagsabi na marami sa mga lumikas ay lumikas sa pangalawa o pangatlong pagkakataon at ang ilan sa kanila, sa pagbabalik sa kanilang mga nayon, ay nahaharap sa ganap na pagkawasak. Nagpahayag siya ng pag-aalala tungkol sa pagpapatuloy ng pananakop ng malawak na bahagi ng timog Lebanon ng hukbo ng Israel at itinuring ang mga hakbang tulad ng malawakang pagkawasak ng mga tahanan, imprastraktura, at pagpigil sa pagbabalik ng mga mamamayan bilang "paglabag sa internasyonal na batas" at "posibleng ituring na isang internasyonal na krimen."
Ang opisina ng karapatang pantao ng UN, sa pahintulot ng pamahalaan ng Lebanon, ay nagpadala ng isang independiyenteng assessment team sa bansang ito upang mangalap ng impormasyon at idokumento ang mga paglabag ng lahat ng panig na sangkot mula noong Marso 2. Si Türk, sa pagtatapos, ay nagbigay-diin sa pangangailangan na protektahan ang mga sibilyan, wakasan ang pananakop sa timog Lebanon, at panatilihin ng lahat ng panig ang pagsunod sa internasyonal na batas, at hinimok ang pandaigdigang komunidad na bigyang-pansin ang aspeto ng proteksyon ng mga mamamayan sa pagpapalawig ng mandato ng UN peacekeeping forces sa Lebanon (UNIFIL), na magtatapos sa katapusan ng taong ito.
..........
328
Your Comment