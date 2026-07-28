Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang tagapayo sa pambansang seguridad ng Iraq ay nag-ulat ng pag-aresto sa isang sabotaheng grupong bombero na kaanib sa Ukraine.
Ang tagapayo sa pambansang seguridad ng Iraq ay nag-ulat ng pag-aresto sa mga selula na may kaugnayan sa Ukraine na nagsagawa ng mga operasyon ng pagbobomba sa Iraq.
Baghdad – Opisyal na Ahensyang Balita ng Iraq – Si Qasim al-Aboudi, tagapayo sa pambansang seguridad ng Iraq, noong Lunes ng gabi sa panayam sa network na "Dijlah" ay nag-ulat ng pag-aresto sa ilang aktibong selula na kaanib sa Ukraine na sangkot sa mga pag-atake sa mga pasilidad ng estado at imprastraktura ng Iraq. Sa pagtukoy na ang isang espesyal na yunit ng inteligencia ay umabot sa konklusyon na ang Ukraine ay nakikialam sa mga panloob na gawain ng Iraq, idiniin niya na ang mga selulang ito sa mga interogasyon ay umamin sa pakikipagtulungan sa panig Ukranyo at pagsasagawa ng kanilang mga utos upang saktan ang panloob na seguridad ng Iraq.
Si al-Aboudi, sa pagtukoy sa pagiging kumplikado ng kasong ito, ay nagpahayag na ang mga grupong ito ay nagtangkang ibaling ang responsibilidad ng mga pag-atake sa mga grupong paglaban, na isang uri ng "False Flag" na operasyon upang ilihis ang opinyon publiko at sirain ang imahe ng mga kilusang paglaban sa Iraq. Idiniin din niya na ang malawakang imbestigasyon upang linawin ang lahat ng mga dimensyon ng kasong ito ay nagpapatuloy pa rin. Ang pagsisiwalat na ito ay ginagawa sa panahon na ang Ministry of Defense ng Saudi Arabia noong Lunes ay nag-claim na ang mga drone ay pinaputok mula sa teritoryo ng Iraq patungo sa mga pasilidad ng langis ng bansang ito. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang mga opisyal ng Ukraine ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga paratang na ito.
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