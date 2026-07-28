Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Sardar Qaani: Sa halip na ipagpatuloy ang pagkubkob sa Yemen, gamitin ng Saudi Arabia ang kakayahan nito upang suportahan ang Gaza
Sardar Ismail Qaani, kumander ng Quds Force ng IRGC:
Inaasahan na ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay matuto mula sa hindi makatwiran at magastos na pag-uugali ng Amerika at wakasan ang pagkubkob sa isang Islamikong bansa na may populasyon na higit sa 38 milyon.
Ang inaasahan ng mga Muslim sa mundo mula sa Saudi Arabia, na itinuturing ang sarili bilang tagapaglingkod ng dalawang banal na mosque, ay na sa halip na ipagpatuloy ang digmaan at presyon sa isang inaapi at Muslim na bansa, gamitin nito ang kakayahan at mapagkukunan nito upang suportahan ang mamamayang Palestinian at harapin ang mga krimen ng Zionist regime.
Ang pagsisikap na iligtas ang inaping Gaza ay isang usapin ng karangalan, hindi ang pagpapatuloy ng pagkubkob sa inaping mamamayan ng Yemen.
Tehran – Public Relations ng IRGC – Sardar Ismail Qaani, kumander ng Quds Force ng Islamic Revolutionary Guard Corps, noong Martes, Hulyo 28, 2026, sa kanyang mga pahayag tungkol sa mga kamakailang pagbabago sa rehiyon, ay hinimok ang pamahalaan ng Saudi Arabia na matuto mula sa magastos at hindi makatwirang mga patakaran ng Amerika at wakasan sa lalong madaling panahon ang hindi makatarungang pagkubkob sa Yemen na may populasyon na higit sa 38 milyon.
Ang kumander ng Quds Force, sa pagdiin na inaasahan ng Islamikong ummah na ang Saudi Arabia, na itinuturing ang sarili bilang tagapaglingkod ng dalawang banal na mosque, sa halip na ipagpatuloy ang digmaan at presyon sa isang Muslim at inaaping bansa, ay gamitin ang lahat ng kakayahan at mapagkukunan nito upang suportahan ang mamamayang Palestinian at harapin ang mga krimen ng Zionist regime, ay nagpahayag: "Ang pagsisikap na iligtas ang inaping Gaza ay isang usapin ng karangalan, hindi ang pagpapatuloy ng pagkubkob sa inaping mamamayan ng Yemen." Ang mga pahayag na ito ay ginawa sa panahon na ang mga kamakailang pag-atake ng Yemen sa mga pasilidad ng langis ng Saudi Arabia at ang pagpapatuloy ng naval blockade sa Bab el-Mandeb ay nagdala ng mga tensyon sa pagitan ng Riyadh at Sanaa sa kanilang rurok at ang ilang mga analista sa Gitnang Silangan ay naniniwala rin na ang pagwawalang-bahala sa humanitarian crisis sa Yemen at ang pagpapatuloy ng pag-uudyok ng digmaan ay hahantong lamang sa pagpapahina ng seguridad sa rehiyon at pagbaba ng katayuan ng Saudi Arabia sa mundong Islam. Hanggang Hulyo 28, 2026, ang pamahalaan ng Saudi Arabia ay hindi nagpakita ng opisyal na reaksiyon sa mga pahayag na ito.
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